Rekordmånga trafikbrott i Lund

LUND Nästan 100 trafikbrott anmäldes i Lunds kommun under maj månad. Det är rekord sedan mätningarna inleddes.

Antalet anmälda trafikbrott i Lunds kommun i år Januari: 44 Februari: 42 Mars: 57 April: 53 Maj: 97

97 anmälningar för trafikbrott inkom under maj månad i Lunds kommun. Inte sedan mätningarna inleddes i januari 2006 har så många anmälningar kommit in. Detta är mer än dubbelt så många som månadssnittet som ligger på 45. Även i angränsande Svedala kommun anmäldes det ovanligt många trafikbrott under maj.

Uppgifterna har tagits fram av Journalism++ nyhetsrobot Marple, utifrån Brottsförebyggande rådets (BRÅ) grunddata över anmälda brott. Statistiken har bearbetats av Journalism++ och Nyhetsbyrån Siren.