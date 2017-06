50 år har gått i flygande fläng

Många plan skulle upp i luften under uppvisningen.

Koncentrerade förberedelser inför flyguppvisningen. Peder Fyhr går igenom sin skalamodell av det sovjetiska planet Polikarpov Po-2, som användes av Stalins kvinnliga piloter vid nattliga bombräder mot tyskarna under andra världskriget.

KÅGERÖD Istället för hurrande blev det ett ivrigt surrande när radioflygarna i modellflygklubben RFK Gripen firade sitt 50-årsjubileum under lördagen.

Festligheterna inleddes redan efter lunch med en imponerande flyguppvisning över fältet som man förfogar över intill klubbhuset vid Simmelsberga gård utanför Kågeröd.

Klubbordförande Börje Sebring var på ett strålande humör. Inte minst för att väderförhållandena var perfekta när de radiostyrda flygmaskinerna skulle upp i luftrummet.

Men glädjen gällde framförallt att hans klubb RFK Gripen, som har ett 70-tal medlemmar, nu varit aktiva i ett halvt århundrade.

– Det är fantastiskt att vi fortsätter leva och att det finns så mycket liv i klubben efter 50 år.

Jubileumsfesten skulle senare rulla vidare till kvällen då man skulle sätta tänderna i en helstekt gris som anrättats för festdeltagarna. Att klubben har både många medlemmar och goda kontakter med sina vänklubbar syntes på parkeringen där bil efter bil anlände.

Många festdeltagare bänkade sig på första parkett för att få en bra överblick vid uppvisningen. Då väntade glansnummer som innehöll den ena tekniska manövern efter den andra.



Klubbordförande Börje Sebring menar att det egentligen inte är så svårt att spaka ett modellflygplan, även om det kan se så ut.

– Man kan likna det vid att cykla. När man ska börja lära sig är det skitsvårt men när man väl lärt sig är det ingen konst längre. Då sitter det i ryggmärgen.

När nykomlingar i klubben ska lära sig att flyga jobbar man med dubbelkommando så att nykomlingen backas upp av någon av klubbens gamla rävar, som då kan ta över kommandot om något skulle gå snett.

Att krascha ett plan som nybörjare kan bli en smärtsam upplevelse, menar ordförande Börje Sebring.

– Att låta någon krascha är att ta gnistan ur den människan. Det vill vi absolut inte att man ska göra.

En som skulle upp i luftrummet var klubbmedlemmen Peder Fyhr, som stod och förberedde sitt flygplan som har en spännande historisk förlaga.

Det är en skalamodell av det sovjetiska planet Polikarpov Po-2, som bland annat användes av de så kallade natthäxorna under andra världskriget. Det var Stalins kvinnliga piloter som sattes in under nattliga räder mot tyskarna.

– Det här är en väldigt ovanlig modell eftersom den inte finns som byggsats, säger Peder Fyhr.

Flyguppvisningen inleddes av Tommy Christiansson som är en av de få medlemmar som varit med sedan starten för 50 år sedan. Något uppehåll i medlemskapet har han aldrig haft under de här åren.

– Nej, det går inte att sluta när man väl börjat. Det är som en drog, säger han och skrattar.