TFF mållöst igen

FOTBOLL Trelleborgs FF skapade gott om chanser, men tvingades ändå gå mållöst av planen för andra Superettanmatchen i rad.

Detta efter 0–0 borta mot Varbergs Bois.

– Två tappade poäng. Jag är extremt besviken, sa lagkaptenen Kristian Haynes i C Mores direktsändning.

TFF-tränaren Patrick Winqvist kunde ingenting annat än instämma när han uttalade sig om drabbningen till klubbens hemsida.

– Vi tog en poäng i det långa loppet, fast i dag känns det bara som två förlorade poäng. Det såg väl ut som mot Gais, där vi dominerade utan att kunna få in bollen, konstaterade Winqvist.

– En poäng är så klart bättre än ingen, men just nu är det en klen tröst.

Marcus Pode och Dino Islamovic hade de bästa lägena. Podes skott gick strax över, medan Islamovic sköt utanför från nära håll.

1 123 personer såg lördagens uppgörelse på Påskbergsvallen i Varberg.

I nästa omgång spelar Trelleborgs FF hemma mot Gefle IF.