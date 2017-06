Scout utan töntstämpel

snogeholm/skivarp Nyligen belönades kåren med diplom för att medlemsantalet ökat.

Under söndagen avslutade Skivarps scoutkår våren med en femkamp.

Patrullerna på plats i Skogaholmssjöns vackra omgivning hade flera uppgifter att ta tag i under söndagens våravslutning.

Ute på sjön skulle scouten paddla till två flytande dunkar och svara på fyra frågor. Därefter behövde de ta sig tillbaka till land där flera övningar som satte scouternas samarbetsförmåga på prov väntade.

Bland annat skulle de äldre surra en tre meter hög stege medan de yngre fick knyta knopar med spagetti. Scouterna fick även fylla ett slangsystem med vatten som de sedan skulle kånka på till ett rör.

Där skulle vattnet hällas i ett annat rör varpå ett chiffer flyter upp till ytan och kräver en lösning.

– Bär man inte jämnt så rinner vattnet ut, man måste hjälpas åt att hålla samma höjd, säger Lennart Norrman, scoutledare i Skivarps scoutkår.

Han berättar att kåren nyligen belönats med diplom för att den stigit i medlemsantal under de tre senaste åren.

– Det går rätt bra, men vi är inne i ett läge där vi har fler barn än ledare, säger Lennart Norrman som ser ett behov av just fler ledare.

Han anser att scouting fått ett uppsving under senare tid.

– Det hade lite av en töntstämpel. Det var inget man ville prata om i skolan.

– Men nu har friluftslivet fått en renässans och vi surfar med på det. Men vi är mer än friluftsliv, vi gör barnen redo för livet.

13-årige Hjalmar Fredbo lever mycket av sitt liv genom Skivarps scoutkår.

– Jag har varit med så länge och har mina vänner här, säger Hjalmar Fredbo, som ser lägren som en av höjdpunkterna.

Han tror sig komma ha nytta av sina kunskaper om han drar ut och campar med vänner.

– Ibland kommer man till sånna här platser och så finns det massor av skräp och det är inte så kul.

– Det är bättre att vara vän med naturen.