Pre­mi­är­mi­nis­ter The­re­sa May ut­lyste ny­val, trots att hon lovat att hon inte skul­le göra det, där­för att hos såg chansen att krossa hu­vud­mot­stån­da­ren La­bour. Ledningen i opinionsmätningarna i vå­ras var runt 20 pro­cent­en­heter.

Där­för är hen­nes val­för­lust ovän­tad och oer­hörd. Det kal­las re­dan det största miss­taget i brit­tisk po­li­tisk histo­ria. Istäl­let för att stärka sin ma­jo­ri­tet och där­med bli obe­ro­en­de av de in­terna op­po­nenterna för­lorade hon ma­jo­ri­teten. Även om To­ries fort­farande är största par­ti i par­la­mentet (men bara med två pro­cent­en­heter) är där­för en ko­a­li­tion med det nord­ir­ländska kon­ser­va­tiva DUP nöd­lös­ningen för att be­hålla makten.

Brit­tisk po­li­tik bygger på att två par­tier slåss om makten och att vin­na­ren tar allt, även om det finns nå­gra mi­ndre par­tier och Skott­land, Wa­les och Nord­ir­land har egna par­tier som får re­pre­sen­ta­tion i det ge­men­samma par­la­mentet i London.



Men nu blev det vad som kal­las ett ”hung par­lia­ment”, allt­så ett par­la­ment utan klar ma­jo­ri­tet. Senast det hände bil­dade To­ries och Li­be­ral­de­mo­kraterna ko­a­li­tion, som L för­lorade stort på. Där­för stod inte Li­be­ral­de­mo­kraterna till för­fogande nu, sär­skilt som de är de hårdaste mot­stån­da­rna till brexit.

Om inte tra­di­tionen av hård tvåpartikonfrontation vore så stark skul­le na­tur­ligt­vis en bred ko­a­li­tion mel­lan de två stora par­tierna för att han­tera brexitförhandlingarna var det bästa för britterna. Men det kan knap­past nå­gon tänka sig på ön.

Ut­ö­ver May var den skots­ka le­da­ren Ni­co­la Sturgeon en stor för­lo­ra­re i va­let. Det skots­ka na­tio­na­list­par­tiet SNP för­lorade 19 man­dat, främst till To­ries men ock­så till La­bour. Nu lär dis­kus­sionen om en ny skotsk folk­om­röstning stanna av.

The­re­sa Mays för­lust be­rodde del­vis på brexit. Alla par­tier som inte vill ha en ”hård brexit” såg va­let som för el­ler mot May, vil­ket ock­så hen­nes val­kam­panj, som liknades vid en pre­si­dent­vals­kam­panj mer än ett tra­di­tio­nellt par­ti­val, in­bjöd till.

Där­för upp­manade mån­ga gröna och li­be­ral­de­mo­krater sina väl­ja­re att rösta på La­bour, där det gav chansen att stoppa en tory­kan­di­dat.

Mays miss­lyc­kade kam­panj, där hon ex­em­pel­vis vägrade del­ta i tv-de­batter, till­sam­mans med La­bour­le­da­ren Je­re­my Corbyns på­nytt­fö­del­se med ny kläd­stil och väd­jan till ung­domar att gå och rösta – bland an­nat på av­skaffade stu­die­av­gifter på hög­sko­lan – var vik­tiga fak­torer bak­om val­re­sul­tatet.

The­re­sa May kommer sä­kert att ifrå­ga­sättas in­ternt ef­ter ka­ta­strof­va­let. De kon­ser­va­tiva bru­kar vara tuffa mot le­da­re som för­lorat val. Men med brexitförhandlingarna nära fö­re­stående kan hon få stanna som le­da­re ett par år – dock knap­past till näs­ta val.

Att bilda ko­a­li­tion med det nord­ir­ländska kon­ser­va­tiva och pro­te­stan­tiska par­tiet DUP är inte okon­tro­ver­si­ellt, sär­skilt som gräns­frå­gan mot Ir­land är en av de vik­tigaste och svåraste frå­gorna i brexitförhandlingarna. Om inte den löses på ett för alla parter kon­struk­tivt sätt finns risken att lång­fre­dags­av­talet om fred­ligt samstyre rivs upp och nya strider kan bryta ut igen.

Att ta in ena si­dan i re­ger­ingen, sär­skilt om det blir di­rekt­sty­re från London av Nord­ir­land, vil­ket hotar ef­ter en po­li­tisk kris i Stormont, par­la­mentet i Bel­fast, un­der­lättar inte att få för­stå­el­se för brexitprocessen där.

Det är en av frå­gorna som måste lösas i för­hand­lingarna som ska in­ledas inom kort i Brys­sel. Från EU har väd­jan­den kommit om att inte för­hala för­hand­lingarna. En snabb re­ger­ings­om­bild­ning be­hövs där­för.

Troligen måste May nu bli mer flex­i­bel i synen på EU-re­la­tionen för att få till­räck­ligt stöd på hem­ma­plan.