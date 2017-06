Hotade tända eld på sambon

Malmö Mannen hotade att hälla bensin på sin sambo, och att döda henne om hon var otrogen. Nu åtalas han.

Mannen, som är 46 år gammal, ska ha utsatt kvinnan för hot och misshandel under hela våren, enligt den stämningsansökan som på fredagen lämnades in till Malmö tingsrätt. Den första åtalspunkten är daterad den 1 mars och den senaste den 12 maj.

Mannen ska vid ett tillfälle, när han körde bil och kvinnan satt bredvid i passagerarsätet, ha slagit till henne i ansiktet samtidigt som han lyfte en kniv som han gjorde utfall med. Han ska vid flera tillfällen ha huggit kniven in i bilens inredning, precis intill kvinnan, samtidigt som han uttalade dödshot mot henne.

I anslutning till samma bilresa ska han även hotat henne med våld om hon vände sig till polisen, varför åtalet även omfattar övergrepp i rättssak.

En annan gång ska han ha hotat att hälla bensin över henne och tända på, och en annan gång att han skulle döda henne och gömma henne så att ingen hittade henne på tre år.

Det sistnämnda hotet uttalades i samband med att mannen parkerat parets bil i ett skogsområde, där han även tog en vägpinne och slog på bilen i vilken kvinnan satt.

Han ska även ha skickat ett sms till kvinnan och hotat henne med ”en plågsam död”.