Fotots betydelse i fokus

Malmö Under fredagen drog Malmö fotobiennal igång. Årets tema – ”The Society of the Spectacle” handlar om hur foton förhåller sig till verkligheten.

S:t Knuts torg, kl 15:27.

I ett skyltfönster till en kemtvätt, hänger sex fotografier. Bakom dem, hänger tre svarta tygskynken som Stefan Wulff och Kim Fristedt Malmberg just hjälpts åt att få upp. Nu står de utanför, beskådar resultatet och konstaterar att allt är snett.

– Som ett nybyggt hus ungefär, säger Stefan Wulff och skrattar.

Fotografierna i fönstret utgör en samlingsutställning och ska locka förbipasserande in i kaféer och butiker runt torget – där fotografer, bland andra Stefan Wulff och Kim Fristedt Malmberg själva, under den kommande veckan ställer ut sina ­alster.

Detta är en del av Malmö fotobiennal, en tio dagar lång fotofest som inleddes under fredagen.

Fotobiennalens första vernissage, hölls på Galleri Vasli Souza vid Gustav Adolfs torg. Kanadensiska fotografen Nathalie Daoust visade upp sin utställning ”KOREAN DREAMS” med fotografier hon tagit under sina resor i Nordkorea. Med en analog kamera runt halsen fotograferade hon platser där det råder fotoförbud.

Resultatet blev suddigt, i sepia och ska spegla känslorna Daoust kände under sina resor.

– Man visste inte vad som var på riktigt. Allt var suddigt, förklarar hon och berättar att hon hela tiden hade tre personer med sig som tog henne till platser hon fick se och bort från ”vanligt” folk.

– Det var surrealistiskt, verkligheten fanns någonstans däremellan, säger hon.

Och det är just hur fotografier förhåller sig till verkligheten, som årets tema ”The Society of the Spectacle” handlar om – ett tema i tiden, enligt Malmö fotobiennals ordförande Michel Thomas.

– Det känns det som att bilden blivit viktigare än själva händelsen, sa han strax innan invigningsfesten på Galleri Vasli Souza under fredagskvällen.

– Och vi vill bara visa det som är bra, tillägger han och menar att det ger en skev bild av verkligheten.