Träning i naturen ska göra hästarna bättre

OS-silver-ekipaget Peder Fredricson och All In hittar lusten till nya medaljer under de skånska bokarna. Foto: Christel Behrmann

RIDSPORT Han är bäst i Sverige, 21:a på den internationella rankningen och han har ett färskt OS-silver. Men Peder Fredricson vill bli ännu bättre – och satsar nu på naturridning.

– Min målbild har ändrats, säger han.

Numera är det bara de riktigt stora arenorna som gäller för Peder Fredricson. Femstjärnigt, Global Champions Tour, Nations Cup, meetings där bara de bästa i världen rider.

– Jag kommer in på de tävlingarna nu, där världseliten rider om de stora pengarna, säger han.

– Det kräver att jag satsar ännu hårdare och som det känns är det just det jag vill göra.

För att nå framgång gäller det inte enbart att ha bra hästar, de måste må bra fysiskt, men även den mentala biten är viktig.

Därför har Peder tagit träningen till ytterligare en nivå och byggt en naturbana i anslutning till sin och fru Lisens gård i Grevlunda på Österlen.

Under mäktiga bokar slingrar sig preparerade spår. Här kan han arbeta med sina hästar på volter runt träd och buskar, hoppa små naturhinder och stärka hästarna i backarna.

– Jag diskuterade med några av mina konkurrenter och många av dem rider aldrig på en ridbana hemma mellan tävlingar. Men eftersom hästarna måste hållas igång blir detta en fantastiskt bra variation.

Hästarna arbetar men har roligt samtidigt.

– Det byggs massor av ridhus överallt, jag anser att fler skulle anlägga naturbanor som alternativ. Det bygger styrka och balans och ger naturlig framåtbjudning att rida i naturen.

Peders OS-silverhäst All In får ofta ”leka” på naturbanan mellan tävlingsresorna. Allan, som All In kallas, är tillbaka efter bukoperationen i höstas och är inte långt från toppformen. Publiken vid de elittävlingar som just nu pågår på Grevlunda, kan i dag lördag och i morgon få se Allan hoppa.

– Han ska gå en 1,35- och en 1,40-hoppning, mest som träning inför tävlingar i österrikiska Treffen nästa vecka, berättade Peder.

Allan är stallets stjärna men nye Christian K börjar konkurrera. Men när det i augusti blir EM i Göteborg, då blir det Allan som får ansvaret igen.