Stadsdel ska heta Västerbro

Lund

Den nya stadsdel som ska växa fram längs Öresundsvägen får namnet Västerbro. Det har byggnadsnämnden nu beslutat.

Som motförslag fanns Öresundsvången och båda hade kommit in via en namnutmaning till Lundaborna.

Västerbro hade föreslagits av Hannes Andersson som ville knyta an till Lunds danska arv.

Frågan var uppe redan vid det förra sammanträdet och urvalsgruppens förslag var då Fabriksstaden. Men nämnden beslöt om återremiss för ytterligare utredning av de båda ovannämnda alternativen.

Vid majsammanträdet fastställdes däremot namnet på den nya stadsdelen kring den kommande pågatågsstationen i sydvästra Lund.

Namnet blev Källby, trots att urvalsgruppen hade Höjedal som huvudförslag.