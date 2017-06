Prispress gav dyrare polishyra

ESLÖV Fredagen är sista dagen som Eslövs polishus har öppet för allmänheten.

Flyttlassen från den grå betongbunkern vid Föreningstorget går till provisoriska lokaler vid Orkla under måndagen och tisdagen. Polismyndigheten sade själv upp hyreskontraktet för att pressa kostnaderna – nu kommer det istället att bli dyrare. Och allmänheten kommer inte att kunna beställa pass i Eslöv på snart ett år.

Polismyndigheten flyttar ut från de klassiska lokalerna, där man huserat i 50 år, utan att ha slutförhandlat hyreskontraktet på det nya stället.

Chefen för polisens fastighetsavdelning i Malmö, Christina Danielsson, säger att man därför inte kan lämna ut några uppgifter om hyran.

– Det är affärssekretess eftersom vi befinner oss i förhandling om den, säger Christina Danielsson.

Har ni verkligen inte förhandlat klart hyran fast ni bestämt att ni ska flytta dit?

– Jo, men det finns olika lösningar i etapper. Det är därför.

Men det blir billigare på nya stället?

– Nej, det kommer det inte att bli. Det blir nya lokaler och det påverkar kostnaderna.

Men ni sade upp hyreskontraktet för att få ner kostnaderna?

– Det har varit långtgående problematik med nuvarande huset i Eslöv. Det finns många parametrar till varför vi inte kan vara kvar där. Det är ett föråldrat hus och en föråldrad fastighet, säger Christina Danielsson.

Men uppsägningen gjordes i ett svep tillsammans med en massa andra polishus i Sverige i en drive där ni ville få ner kostnaderna.

– Vi har ett stort antal hyreskontrakt i Region Syd. Sedan hanterar vi dem utifrån strategier och utifrån att vi blev en ny organisation 1 januari 2015. Det handlar om hur man lägger olika delar. Har man varit så många år som man varit i Eslöv så får man göra nya lösningar för att upprätthålla arbetsmiljön, säger Christina Danielsson.

De flesta av de 60 som jobbar i Eslövs nuvarande polishus flyttar nästa vecka till provisoriska lokaler på Ellingevägen 14, i småfastigheter bredvid Orklas stora tidigare huvudkontor, som under tiden byggs om till polishus.

Man hoppas att ombyggnaden ska vara klar så att Eslövs nya polishus kan tas i bruk någon gång under första halvåret 2018.

Lokalpolisområdeschefen Anna-Karin Boije ser en rad fördelar med flytten.

– Vi vill ha mer verksamhetsanpassade lokaler. Det vi framförallt behöver är separata zoner. Idag har utredarna förhör på sina rum – i framtiden blir det i en extern zon så att man inte håller förhör på sitt kontor. Det är för säkerhet och sekretess, säger Anna-Karin Boije.

Man behöver fler garageplatser till de målade polisbilarna. Det har varit ett antal incidenter där målade polisbilar fått däcken sönderskurna, rutor krossade och lossat hjulbultar.

Nya polishuset får videoförhörsrum, främst för relationsärenden. Eslövsutredarna har tidigare fått åka till Lund och Kristianstad och hålla dem där.

Det blir också ett så kallat evidenzerum, där man håller alkoholutandningsrum. Det görs idag i Lund, Hörby eller Kristianstad.

Men skulle inte nuvarande polishuset kunna byggas om på samma sätt?

– Det vet jag inte. Då hade man fått bygga om ordentligt. Jag vet inte de lösnngarna, säger Anna-Karin Boije.

Under renoveringen blir det stopp för passbeställningar i Eslöv, även om man kan hämta ut pass som beställts på annan ort.

– Tyvärr är passmaskinerna för stora för de provisoriska lokalerna. Det är också dyrt att koppla in maskinerna. Men när det nya polishuset blir klart blir det bättre – två passluckor istället för en.

Anna-Karin Boije har uppfattningen att de flesta inom Eslövspolisen ser fram emot flytten, tycker det ska bli spännande och utan större nostalgi.

– Det har kommit synpunkter att det är svårare med bussförbindelser. Men om man ser avståndet från järnvägsstationen är det nästan identiskt.

– Och utryckningsvägarna blir bättre på nya stället. Här bor många boende nära och det finns cykelstilar. Där är större vägar och lättare att komma ut, säger Anna-Karin Boije.

I provisoriet öppnas på onsdag en reception, efter att ha hållit stängt för allmänheten under två dagar. Där blir även övrig kärnverksamhet med utryckningspoliser, administration etc. Några anställda placeras i Höör och Hörby.