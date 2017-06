Pirater tillbaka för att stanna

Sweden Rock På onsdagen öppnade Sweden Rock grindarna och årets festival drog i gång. Sent på fredagskvällen är det dags för tyska Running Wild att kliva upp på Rock Stage.

Running Wild

Running Wild är ansvariga för att ha gjort pirate metal till en egen minigenre, men på de två första skivorna hade texterna sataniska inslag.

Sångaren Rolf Kasparek är ende kvarvarande originalmedlem sedan bildandet 1976

Running Wild framträder på Sweden Rock fredagen den 9 juni klockan 00.05 – 01.40 på Rock Stage

Tyskland har ända sedan den tunga rockens Hedenhös producerat metal som genererat världsrykte. Ett av de band som starkast bidragit och stått i fronten för landets metalrörelse är piratmetallens förgrundsgestalter Running Wild.

Ända sedan 1976 har frontmannen och självklare chefsdesignern Rolf Kasparek och hans mannar rockat hårt, och hängivenheten har gett resultat. Genom åren har bandet varit en efterfrågad liveattraktion samtidigt som skivförsäljningen klättrat upp till hela arton miljoner album. Inte illa marscherat av ett på sin tid otrendigt band där inte ens bandmedlemmarna själva trodde på att det roliga skulle vara särskilt länge.

– Nej, men samtidigt tänkte vi aldrig så mycket på det där då, menar sångaren. Vi var bara fyra skolgrabbar, som ville rocka. Punken var det som gällde då, men det ville vi inte spela, vi var inne på Kiss och AC/DC istället. När jag ser tillbaka undrar jag var all tid tagit vägen. Jag minns fortfarande känslan när jag höll vårt första album i handen första gången, och nu har vi släppt sexton stycken.

Det känns väldigt konstigt.

Rolf säger att allt var ett äventyr i början. Det var en tid då Scorpions var det enda hårdrocksbandet på hemmaplan, där medlemmarna arbetade heltid med musiken. Därför förväntade sig heller ingen inblandad att det skulle hålla.

– Fast allting var möjligt då. Jag är så lycklig över att vi började då vi gjorde eftersom vi hade en chans att bli stora. Idag är det väldigt svårt att försörja sig på musiken. Det är nästan omöjligt för de nya banden att klara sig om medlemmarna inte har jobb vid sidan om.

I egenskap av gamla rävar verkar Running Wild dock klara sig bra även i dagens tuffa skivbransch. Rolf säger att responsen på senaste albumet, förra årets Rapid Foray så här långt varit ”överväldigande”. Hårdrockare är trots allt kända för att vara trogna skivköpare, och tre miljoner ”streamings” därtill får honom närmast att låta uppspelt.

Men så är sångaren också väldigt nöjd med vad bandet åstadkommit den här gången.

– Rapid Foray summerar allting vi gjort. Vissa sånger låter som våra klassiker medan andra ger prov på saker vi aldrig gjort förr. När man ser andra band spela nya grejor tappar showen fart, men det händer aldrig när vi gör något från Rapid Foray. Fansen är faktiskt väldigt entusiastiska över det nya materialet också.

Det låter ju positivt. Men precis som du sade tidigare har ni gett ut sexton album vid det här laget, så man kan ju undra om det inte blivit svårare att skriva med åren?

– Det är faktiskt mycket lättare idag. När vi gjorde de tidiga klassiska albumet hamnade allt vi gjorde på skivorna. Den här gången hade vi trettiofem idéer, varav bara elva kom med på albumet. Jag kan inte riktigt förklara varför det är så. Kanske beror det på att pressen minskat jämfört med förr. Precis som förra gången gjorde vi bara precis det vi ville. Allt var lättare och mer lössläppt.

Rolf spekulerar i om det inte är så att allting rinner mellan fingarna om man försöker för mycket, och det är inte utan anledning. Otaliga medlemsbyten genom åren har gjort tillvaron skakig, och så sent som 2009 deklarerade han att Running Wild var historia.

Orsakerna ter sig än idag svävande. Rolf själv anger en jobbig kreativ process strax innan som främsta motiv för nedläggning, men motsättningar mellan honom och vissa numera forna medlemmar lär också ha spelat in.

– Ja, vi hade många problem under en tid, men det hade inget med mig att göra. Jag befann mig mitt i en storm. Sedan var det så att i början passerade ett femtontal personer bara revy. Det bara hände, jag kunde inte göra något åt det. Men jag försöker alltid göra det som är bäst för bandet, så om någon börjat gå i fel riktning har jag varit tvungen att ta kommandot.

Fast Rolfs fasta hand till trots var det mångs som tvivlade på att Running Wild någonsin skulle återuppstå, men 2011, bara två år efter en spektakulär farvälkonsert på Wackenfestivalen var gruppen tillbaka. Med en delvis ny laguppställning, till på köpet.

En förfrågan från skivbolaget Spv om att spela in gammalt material ledde så småningom till nya låtar och ett album. Resten är med andra ord historia även om Running Wild långt ifrån är det. Följaktligen svarar Rolf ”Definitivt” på frågan om bandet är här för att stanna nu. Samtidigt säger han att han vare sig ser bakåt eller ångrar något.

– Jag tror att allt som hänt har gjort oss till det vi är idag. Piratgrejen till exempel, var bara något spontant, och det hjälpte oss nå en högre nivå. Sedan begår man alltid misstag, men om du frågar mig om jag ångrar de stora besluten måste jag svara nej.