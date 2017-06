Hon återuppväckte ett skånskt plagg

TERAPI. Inger Ohlsson tydde sig till stickningen när det var alldeles för rörigt på jobbet. Då hade hon ingen aning om att hon skulle vara med om att ”återuppväcka” den skånska spedetröjan och starta ett företag som sysslar med produktion och information kring stickning.

Namn: Inger Ohlsson

Ålder: 65 år

Yrke: Arbetsterapeut, stickningsentreprenör

Familj: Särbo, två döttrar, en son, två barnbarn (” … och jag stickar till det tredje”).

Bor: Radhus i Lund

Intressen: Träning

Övrigt: Åker gärna på husbilssemester med särbon.

Aktuell: Den andra lördagen i juni har utsetts till Världsstickningsdagen. Den lanserades 2005 av amerikanskan Danielle Landes och dagen markerar starten på en stickningsvecka.

Tidningen hälsar på hemma hos Inger Ohlsson i radhuset på Östra Torn i Lund. Inför besöket har hon dukat bordet med spedetröjor i olika färger. Några har hon gjort själv, andra har hon fått – hon visar upp en vacker röd tröja och det är svårt att tro att den faktiskt stickades redan på 1850-talet.

Att Inger Ohlsson fått så fina gåvor beror på att människor förstått att hon har ett starkt intresse för just det här plagget; de känner antagligen att deras tröjor hamnar i de bästa händer.

Spedetröjan betraktas som väldigt skånsk, men Inger Ohlsson själv är uppvuxen på en gård i Blekinge, nära Olofström.

1972 flyttade hon till Lund och läste till arbetsterapeut; senare har hon vidareutbildat sig i yrket, med inriktning på psykiatri.

Hon berättar att hon för tjugotalet år sedan hade det väldigt rörigt arbetsmässigt, flera omorganisationer gjorde det svårt att hålla en linje i tillvaron.

– Jag ville ha något att fokusera på, något som engagerade mig och var kul.

Hon höll på en del med stickning, något hon hade börjat med redan som flicka.

– Min mamma kunde inte sticka. Jag lärde mig nog mer eller mindre själv; jag kommer ihåg att jag ville sticka till mina dockor.

– Jag kom ihåg en spedetröja som hängde på Kulturen. Jag tänkte att jag kunde ju göra sådana.

Så hon gick till Kulturen, där hon satte sig att rita av de spedetröjor som fanns utställda. Men hon fick inte ens ta i dem.

Hon gjorde två tröjor, men var inte nöjd.

– Jag fick inte fram karaktären.

Hon och en likasinnad tänkte att det kanske fanns kunskap att få på Hemslöjden. Där blev svaret:

– Vi kan ingenting. Det är ingen som har brytt sig om den.

Visst har man forskat kring det skånska dräktskicket – men av något anledning hoppade man över spedetröjan, fast den ingick i dräkten.

Önskan att lära mer var dock stå stark att Annhelen Olsson på Hemslöjden sökte pengar så att de skulle kunna inventera, dokumentera och även nyproducera spedetröjor.

Det arbetet pågick 1998-1999 och det ledde till att spedetröjan fick en renässans.

Namnet spedetröja kommer för övrigt av att den är väldigt tätstickad, vilket kräver tunna stickor, ”spedor”. Designen kan man säga är en skånsk variant av de stickade tröjor som kom hit söderifrån på 1500- och 1600-talen. Det var påkostade saker, och till den folkliga varianten använde man så klart lite mindre dyrbara material.

Det dekorativa krutet lade man på halslinning och ärmslut. Det var de delar som syntes: underst hade man särken, sedan spedetröjan, ovanpå den ett livstycke och ytterst en jacka – som förr också kallades tröja.

Eftersom man bar spedetröjan så nära kroppen, under andra plagg, var den åtsittande.

– Mina tröjor var med på en slöjdutställning i Malmö. De gick åt direkt – det verkar som om folk väntat på det här.

Så nu har Inger Ohlsson ett företag där hon gör designar tröjor på beställning, säljer satser och material till den som vill sticka själv, hon är ute och håller kurser och föredrag.

Och hon är inte purist när det gäller material och metoder, välkomnar nya idéer. Arbetet med inventeringen visade ju trots allt på vilken variation det finns.

Sålunda har hon inget emot att maskinsticka.

– Men jag gillar handstickning bättre. Det händer något med oss människor när vi gör något repetitivt – man kommer till ett ställe där tanken blir fri, man blir rofylld.

– Det är en slags meditation. Samtidigt får man ett snyggt plagg. Plus att man är kreativ – det handlar ju hela tiden om problemlösning.

– Jag använder så många delar av mig själv för att få fram det här, från huvud till hand.

Forskningen kring spedetröjan har lett Inger Ohlsson in på nya projekt. Just nu håller hon på med ett som är mycket spännande. Det kom hon in på via ett besök i London.

– Vi arbetar med att ta fram en dräkt som en vikingatida kvinna blev begravd i.

Arbetet föddes ur en insikt om att det man tidigare trott om dräkten ifråga måste vara fel. Nu ska man ta reda på hur det verkligen ligger till. Stickning var visserligen inte känd här i Norden på vikingatiden, men det fanns besläktade tekniker.

I projektet ingår dessutom att en engelsk modeskapare ska ta fram moderna kläder med utgångspunkt i den medeltida.

Inger Ohlsson har fortfarande stickningen vid sidan av sitt jobb som arbetsterapeut. Där ordnade det sedermera upp sig och hon berättar att hon trivs förträffligt.

Men nu är det snart dags för pensionering.

– Då ska jag flytta, någonstans i Skåne, vid havet. Det har varit bra att bo i Lund, för jobbets skull, för barnen.

– Men nu är det dags för något annat.