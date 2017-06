Råbylund får odlingslotter

Lund Ett område med odlingslotter ska skapas i Råbylund efter beslut av tekniska nämnden.

Bakgrunden är ett medborgarförslag som en boende i området lämnade i höstas.

Förslaget fick sedan gehör hos kommunfullmäktige.

– Därefter har förvaltningen tittat närmare på frågan och nu inrättas ett område nära Råbysjön, säger tekniska nämndens ordförande Emma Berginger (MP).

I Lunds tätort finns för närvarande 14 odlingslottsområden och få nya har anlagts de senaste åren.

Samtidigt finns en kö med 340 Lundabor som vill ha en odlingslott.

– Det är glädjande att intresset är så stort, säger Emma Berginger.

Kötiden på de olika områdena varierar mellan ett par månader och flera år.

De nuvarande odlingslottsområdena finns främst i nordväst – fem stycken – och i sydväst – fyra. Det finns inget i närheten av Råbylund.

Detta är en del av bakgrunden till den aktuella satsningen där, liksom att ytterligare cirka 1 250 flerfamiljsbostäder planeras i området.

Dessutom bedöms att det kan finnas intresse bland boende på Linero.



Tekniska förvaltningen har pekat på att ett odlingsområde i anslutning till Råby Sjöpark förstärker parkens kvaliteter och bidrar med ytterligare aktivitet i området.

Området nås via en gång- och cykelväg och kommer även att gränsa mot beteshagar.

Totalt handlar det om 4 000 kvadratmeter mark som räcker till 25-35 odlingslotter.

Placeringen ses som långsiktig och konkurrerar inte med bostadsbyggande eller annan exploatering.

Läplanteringar kommer att anläggas och staket ska sättas upp för att skydda mot skadedjur.

Kostnaden för att anlägga odlingslottsområdet beräknas till mellan 600 000 och 700 000 kronor och finansieringen sker via exploateringsbudgeten för området.

Anläggningsarbetena planeras att utföras under 2018.