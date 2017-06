Narkotikaförsäljningen oroar folk

Skurup Ett hundratal människor slöt upp för att vara med på dialogmötet mellan allmänheten, polis och kommun.

En timme in i mötet började konstruktiva förslag yppas.

Det framstod med all tydlighet att det finns gott om narkotika i Skurups kommun under mötet. Polis, kommuntjänstemän och allmänhet vittnade om det liksom avloppsprover. På ett fredagsdygn 2016 i Skurups kommun röktes 819 holkar cannabis, det togs 53 doser kokain och 389 doser amfetamin, enligt analyser av avloppsvattnet.

Efter att det konstaterats att det sannolikt inte blir fler polisiära resurser på många år i just Skurup riktades fokus i diskussionen åt andra håll.

En kvinna tackade en annan förälder som berättat för henne att hennes barn ”höll på att hamna snett”.

– Det är inte att tjalla. Det är att hjälpa varandra, påpekade mamman som var tacksam och uppmanade alla föräldrar att ringa runt till varandra och kolla sina barn, samt berätta för varandra när de hade misstankar.

Fältsekreterare Jonna Östensson uppmanade föräldrar att kontakta ”fältarbetarna” och berätta för dem vad deras barn heter och vilka telefonnummer barnen har hem.



– Vi har inte lärt känna så många än, förklarade Jonna Östensson som snabbt vill komma i kontakt med föräldrarna när de är ute på kvällarna.

Hon uppmanade också vuxna att ansluta sig till vandringar på stan vid speciella högtider. Det kan vara så många som 120 ungdomar som rör sig ute på kvällstid på helgerna och det är alltför få vuxna ute, påpekade hon.

– Vad kan vi göra. Ska vi ha en app där vi kan kommunicera med varandra? undrade Ove Rindstrand, drogförebyggande samordnare.

En tydlig vädjan från kommun och polis till allmänheten var att höra av sig med alla tips och iakttagelser så att de kunde jobba mer effektivt på fältet.