LUND/MAL­MÖ Re­dan in­nan som­maren är si­tua­tionen tuff på Skå­nes uni­ver­si­tets­sjuk­hus. I för­ra vec­kan fick pa­ti­enterna i Lund vänta upp till 24 tim­mar på akuten och flera akuta operationer ställdes in.

Sam­ti­digt har man gått ut via Face­book för att re­kry­tera pen­sio­närer och för­äld­ra­le­diga för att täcka per­so­nal.

– Det stämmer att vän­te­tiden på akuten i Lund har varit lång men det be­ror på en kom­bi­na­tion av högt sök­tryck och att det inte har funnits le­diga vård­platser på sjuk­huset. Si­tua­tionen har varit så sen den sis­ta helgen i maj, säger Ka­ta­ri­na Johnsson, chef för di­vi­sion 1, där akuten, in­ten­si­ven och flera an­dra verk­sam­heter in­går.

Skåns­kan har fått ett fler­tal sig­naler från pa­ti­enter och per­so­nal om de långa vän­te­tiderna på akuten i Lund just nu.

– 150 av 1 140 vuxensomatiska vård­platser är stängda på sjuk­huset i Lund och Mal­mö och det är främst sjuk­skö­ters­ke­bristen som ligger bak­om att sjuk­hus­led­ningen har tvingats stänga vård­platser. Där­för fastnar folk på akuten, be­rättar Ka­ta­ri­na Johnsson.

I dags­lä­get är Lund mest drabbat av bristen på vård­platser men si­tua­tionen är an­strängd även på akuten på Sus i Mal­mö och i sjuk­vården i hela Skå­ne.



Mån­ga skå­ningar vittnar ock­så om hur svårt det är att kom­ma fram till sin vård­cen­tral el­ler sjuk­vårds­råd­giv­ningen just nu.

Som tid­ningen re­dan har be­rättat om är lä­get in­för som­maren ock­så an­strängt. En­ligt pla­neringen skul­le man tvingas stänga 40-50 vård­platser i som­mar, var­av 40 på Sus.

– Pro­gnosen ser nå­got bätt­re ut än för en må­nad se­dan, då den pekade mot ca 40 vård­platser fär­re än 2016, och alla an­sva­riga ar­betar in­ten­sivt för att kun­na hålla fler vård­platser öp­pna.

För att sä­ker­ställa att inte fler akuta operationer ställs in i som­mar har man skapat en re­gi­o­nal sam­ord­nings­grupp som job­bar för att alla pa­ti­enter med akuta och livs­ho­tan­de sjuk­domar kan tas om hand. De skåns­ka sjuk­husen kommer ock­så att sam­ar­beta.

I för­ra vec­kan gick Skå­nes uni­ver­si­tets­sjuk­hus ut via Face­book och sökte pen­sio­närer och för­äld­ra­le­diga som är be­redda att hop­pa in och jobba på Sus un­der en pe­ri­od i som­mar.

I in­lägget skriver man att man söker hjäl­tar som vill göra en in­sats och ef­ter­lyser sjuk­skö­ters­kor, rönt­gen­sjuk­skö­ters­kor, barn­mor­skor och me­di­cinska sek­re­te­ra­re.

– Det är in­get ovan­ligt att vi re­kry­terar pen­sio­närer som ny­li­gen har läm­nat sjuk­vården, för­äld­ra­le­diga el­ler tjänst­le­diga in­för som­mar­pe­ri­oden. Det nya är att vi söker ef­ter yr­kes­grupperna på Face­book, för­klarar Helen Hansson, på re­surs­teamet, som tar emot de an­mäl­ningar som inte går di­rekt till kli­nikerna.

Bara ett få­tal pen­sio­närer har än så länge hört av sig di­rekt till re­surs­teamet för att er­bjuda sig att hop­pa in. Den som ställer upp kan få in­tro­duk­tion när de hop­par in på nå­gon av av­del­ningarna.

Det är ock­så oklart hur mån­ga an­ställda som har nappat på de ti­digare er­bju­dan­dena till or­di­na­rie per­so­nal om att flytta del­ar av sin se­mes­ter el­ler ta nå­gra en­skilda pass.

På lång sikt ar­betar sjuk­hus­led­ningen med att op­ti­mera och ef­fek­ti­vi­sera vård­plats­an­vändningen ge­nom att till ex­em­pel in­fö­ra över­vak­nings­platser i an­slutning till akut­mot­tag­ningen så att pa­ti­enter som inte be­höver läg­gas in.

Dess­utom pla­neras en an­komst­av­del­ning där pa­ti­enterna kan kom­ma in di­rekt på op­er­a­tions­dagens mor­gon och för­be­redas i lugn och ro in­för sin op­er­a­tion.

– Vi vill ock­så ändra ar­bets­sättet ge­nom att hålla fler vård­platser öp­pna med hjälp av nya yr­kes­ka­te­go­rier som ser­vi­ce­med­ar­be­ta­re och pharmaceuter. En ny äld­re­vårds­av­del­ning ska även startas, för­klarar Ka­ta­ri­na Johnsson.

För att bli en mer at­trak­tiv ar­bets­plats vill sjuk­hus­led­ningen bland an­nat ock­så in­fö­ra men­tors­pro­gram, ett kli­niskt basår, och låta er­farna spe­cia­list­ut­bildade sjuk­skö­ters­kor hand­leda och stö­tta yng­re och oer­fa­rna kol­le­ger.