Skabernäs byter vd

Skabernäs Martin Rosenmejer som är vd för ett av Sveriges största jordbruk, Skabernäs HB, lämnar uppdraget i höst.

Bolaget söker nu efter en ny vd.

Martin Rosenmejer, har varit vd för Skabernäs sedan bolaget bildades 2006 men tycker nu att det är dags att han går vidare.

– Elva år är en lång tid på samma post. Det har varit många stimulerande och utmanande år, och det är nu dags för mig att gå vidare, säger Martin Rosenmejer i ett pressmeddelande.

Han blev nyligen invald i styrelsen för Agromino A/S men vill ännu inte avslöja vad han har på gång. Tillsammans med familjen flyttar han till Holbäk på Själland under sommaren.

– Under Martins ledning har växtodlingarna för de fyra godsen bildat ett av Sveriges största och modernaste jordbruk med cirka 3300 ha i drift, säger bolagets ordförande, Fredrik Janson.

Skabernäs bildades 2006 genom en sammanslagning av växtodlingen på Skabersjö och Näsbyholm. Senare har även Börringe Kloster och Havgård tillkommit.

Bolaget söker nu efter en ny vd och som förhoppningsvis kan vara på plats den 1 oktober.