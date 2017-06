Feministisk festival för fjärde gången i Malmö

Kulturredaktionen ställer fyra frågor till Elisavet Johansson Tziampazis som är festivalsamordnare för Feministisk festival som nu arrangeras för fjärde året i Malmö 9 till 11 juni.

Hur har festivalen förändrats från den första till detta års festival?

– Mycket har förändrats men en hel del är också bestående. Varje år arbetar en ideell festivalgrupp med festivalen. Gruppen förändras för varje år vilket gör att varje års festival blir den andra olik.

Sedan starten har vi bytt lokaler till Panora, Stadsarkivet och Inkonst och innehållet för varje festival är dessutom unikt. En sak som dock aldrig kommer ändras är grundprincipen att festivalen skall vara gratis för besökare och att det skall vara gratis att arrangera program under festivalen.

Berätta lite om programmet – vad händer under de olika dagarna?

– Massor! Allt från workshops i hantverk, burlesque och musik till samtal om transaktivism och feministisk djurrättskamp. Utöver seminarieprogrammet arrangerar festivalen i samarbete med Inkonst en festkväll bestående av musikuppträdande och dans under namnet ”if I can’t dance it’s not my revolution”.

Som alltid kommer det även finnas en marknad och massor av bokbord på plats under festivalen.

Finns det någon röd tråd i programmet – någon fråga som är extra viktig i år?

– Årets festival går under parollen ”Mod, Makt och Motkraft” och extra tonvikt i år ligger vid att försvara rättigheter som många historiskt sett kämpat för och som idag hotas. Därför kommer delar av programmet att blicka tillbaka i historien medan andra delar belyser vår samtid och ytterligare en del blickar framåt. Ett ämne som flitigt kommer att diskuteras under festivalen är rätten till abort och införande av samvetsfrihet, en diskussion som är högst aktuell i Sverige idag med tanke på det omskrivna barnmorskefallet.

Vad ser du själv mest fram emot under festivalen?

– Alla möten mellan människor, alla diskussioner och gemenskapen som finns under feministisk festival ser jag fram emot oerhört mycket. Jag ser också fram emot att strosa omkring på marknaden och kika på all feministisk och lokalproducerad konst, smycken och kläder.