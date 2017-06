Cirkus i nya festivalinslag

MALMÖ Rymdkonsert med Malmö symfoniorkester, cirkusskola och lunchkonserter på Gustavscenen.

Det är några av nyheterna på Malmöfestivalen, som presenterades på onsdagen i ett pressmeddelande. Flera av satsningarna är inriktade på barn och familjer.

– Till festivalen presenterar vi The beast, som är en av världens största uppblåsbara hinderbanor. Den är så stor att inte hela får plats på Stortorgets parkering. Men 205 meter är ändå tillräckligt för att vi ska ge Toughest en match, säger projektledare David Östberg.

Barnlandet vid Lördagsplan intill Stadsbiblioteket utökas också med flera programpunkter där cirkus är en röd tråd i form av cirkusskola, cirkusföreställningar och en cirkusloge till utklädning.

Flera föreningar gästar barnlandet, som Drömmarnas hus, Cirkusvagnen och idrottsföreningar. De bjuder bland annat på robotbygge, dragflygworkshop och prova på olika idrotter.

Besökarna får vara med och skapa när Hamngatan återigen blir en mötesplats för konst och design där festivalen samarbetar med Malmö Konsthall, Malmö konstmuseum, Moderna museet, Skissernas museum och Stadsarkivet.

Bland annat ska ett verk skapas av återvunnen textil med textilkonstnären Anna Nordström för att senare presenteras på Konstmuseet.

Den som är intresserad av rymden kan dra på rymddräkten och följa med Malmö symfoniorkester in i fantasins värld i konserten Far and Away. Orvar Säfström guidar publiken genom drömska sagoklanger från Star Wars, Avatar och Harry Potter och sopranen Sabina Zweilacker sjunger från Game of Thrones, The Lord of the ring och Battlestar.

Nytt för i år är också att det blir lunchkonserter på Gustavscenen varje dag medan programmet på Posthusscenen minskas. Totalt blir det fler konserter i år, från fjolårets 75 till årets 85.

Dessutom skriver David Östberg i pressmeddelandet att festivalledningen är glada för att Malmöborna Clara Sundelius och Zandra Andersson, som driver det sociala nätverket Lilla Vardag ska ta över Malmöfestivalens Instagram för att fånga pulsen under festivalens åtta dagar.

Läs mer: