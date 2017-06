SVT Play sänder från Sweden Rock

Sweden Rock Drygt 30 000 personer ser Sweden Rock på plats i Norje, men fredagen den 9 juni blir det betydligt fler än så. SVT Play sänder då två timmar live från rockfesten som en del i SVT:s serie ”Svenska folkfester”.

Att Sweden Rock Festival är en folkfest går inte att säga emot, och det har även Sveriges Television tagit fasta på. När rockfesten (som faktiskt har 25-årsjubileum i år eftersom det började som Sommarfestivalen i Olofström 1992) drar igång på onsdag finns SVT på plats, och på fredagen den 9 juni kommer de att sända live från Norje.

– Det blir en tvåtimmarssändning på SVT Play på fredagen mellan klockan 18 och 20. En del av materialet där vi träffar besökare, artister och snackar musik kommer vi att förhandsinspela under veckan, men sedan blir det direktsändning därifrån, säger Martina Pettersson som är projektledare på SVT.

Bland banden som kan komma att visas under direktsändningen finns Little Steven & The Disciples of Soul, Clutch, Metal Church och Lucifer’s Friend.

Sändningen från Sweden Rock är en del av serien ”Svenska folkfester” som SVT ska börja sända måndagen den 12 juni. Där kommer fredagens tvåtimmarssändning att vara nedklippt till en timme.



– Vi kommer även att sända från Power Big Meet (som hålls på Hovby flygfält utanför Lidköping den 6-8 juli) och från hummerpremiären senare i höst, säger Martina Pettersson och fortsätter.

– Sweden Rock har vi inte sänt direkt från tidigare, men vi gjorde det från Hultsfredsfestivalen och vi har gjort det från Ullevi. Sen brukar SVT Blekinge givetvis vara där varje år.

Programledare för sändningen kommer Ika Johannesson att vara och reporter är Rasmus Persson.