SKÅNE Skåningarna drabbas av nya störningar i tågtrafiken. På grund av ett kontaktledningsfel mellan Höör och Hässleholm satt 1 200 av SJ:s passagerare fast i flera timmar i stillastående tågvagnar på spåren söder om Hässleholm ikväll.

Vid 22-tiden började tågen att rulla igen på två spår men förseningarna kvarstår i natt.

Redan vid 16-tiden på tisdagen började störningarna. Då upptäckte nämligen en privatperson att det slog gnistor mellan två kontaktledningar. Enligt Skånetrafiken berodde det troligen på blåsten.

All trafik stoppades vid 18-tiden, och ett totalstopp rådde under 45 minuter, för att kunna besiktiga felet. Det var då som ett av SJ-tågen stod stilla på spåren.

Även senare på kvällen, vid 20-tiden stod fortfarande flera tåg kvar på spåren.

De passagerare som fastnade i trafiken då fick uppgiften att de fick räkna med förseningar på upp till tre timmar. Vid 20-tiden började tågtrafiken att rulla igen mellan Hässleholm och Eslöv, dock endast på ett spår. Skånetrafiken skriver också på sin hemsida att de kör med färre tåg på sträckan.

Följande upplägg gällde under kvällen:

Alla Öresundståg ställs in mellan Malmö C och Hässleholm. Passagerarna är då hänvisade till övriga Pågatågsavgångar.

Pågatågen till och från Kristianstad ställs in mellan Hässleholm och Kristianstad. Passagerarna hänvisas till Öresundståg som gör extra uppehåll i Vinslöv och Önnestad.

Ersättningstrafik med buss pendlar hela tiden på sträckorna:

Malmö-Hässleholm

Eslöv-Hässleholm

Eslöv-Kristianstad

Skånetrafiken ger också budskapet till resenärerna att de får Räkna med en längre restid.

Vid 22-tiden började tågtrafiken åter köra på båda spåren mellan Hässleholm och Eslöv. Förseningar och vissa delinställda avgångar kvarstår, enligt Skånetrafiken.

Bussar fortsätter att pendla på sträckan mellan Malmö och Hässleholm.