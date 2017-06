Sista månaden att länsa spargrisarna

Malmö Den 30 juni är sista giltighetsdagen för vissa sedlar och mynt. Riksbanken efterlyser nu 11 miljarder som finns i våra hem. Bli inte stressad över att vissa butiker begränsat myntbetalningar. Din bank tar troligen inte längre någon avgift.

Sedan i oktober förra året har Riksbanken samlat in 52 miljarder i gamla sedlar och mynt som blir ogiltiga den 1 juli. Det gäller de gamla 100- och 500-lapparna som pryds av Linné och Karl XI. Här beräknar Riksbanken att 9,2 miljarder fortfarande är i omlopp.

Dessutom blir tre mynt ogiltiga. Det gäller de gamla 1-, 2- och 5-kronorna. Riksbanken bedömer att 1,9 miljarder av dessa fortfarande finns i våra hem.

Under våren har upprörda röster hörts över myntbytet. Vissa butiker införde begränsningar i antalet mynt man kan betala med, som Mästerlivs på Gamla Väster där man får betala med maximalt 25 mynt.

Motiveringen är att andra kunder inte ska stå och vänta. Det slutna betalningssystemet klarar inte hur många mynt som helst.

Andra småföretagare försöker begränsa antalet mynt då det är för dyrt att lösa in, men det gör inte Lilli Veberg på Gottelisa.

– Jag ser det som en service till kunderna, säger hon. Det kan komma in kunder med 80 gamla enkronor och köpa godis, och det är okey.

Däremot tycker hon att det är dyrt att växla.

En påse fylld med 400 enkronor kostar 75 kronor i inlösen hos Loomis.

– Det märks att det är mycket pengar som lämnas in, säger Lilli Veberg. Nu tar det dubbelt så lång tid att få sina pengar på kontot.

Hon tycker att det är för lite nya mynt i omlopp. Ofta får hon lämna tillbaka gamla mynt i växel. Andra aktörer, som Basel Chammas på Nikos gyros på Caroli och Anders Nord, som säljer blommor på Gustav Adolfs torg, vittnar om att de gamla enkronorna har blivit som en svartepetter många vill bli av med – och som kunder inte vill ha tillbaka i växel.

Irritationen har varit stor mot bankerna, som tar betalt för penninghanteringen. Flera banker har tagit bort avgifterna för privat kunder som har bankkonto hos dem.

– Det var nog i mars eller april vi gjorde det, säger Swedbanks presskontakt Anette Ringius. Vi har 150 kontor i landet som tar emot kontanter och dessutom har vi insättningsautomater. Det är avgiftsfritt till den 31 augusti.

Har man mynt får man hämta en påse. Av arbetsmiljöskäl tar man bara emot 2,5 kilo åt gången.

Hos Ica Malmborgs på Caroli har man inga restriktioner i kassan, mer än vad det slutna myntsystemet klarar av och hänsyn till väntande kunder. Det finns också en myntautomat.

– Vi skaffade den som en service och för att få växel, säger teamledaren för kassorna Monica Åkerman

Det kostar 15 procent att lösa in mynt. Mängden ärenden ökat markant.

– Blir det för stor belastning kan vi komma att stänga ner myntautomaten. Det är mycket arbete för oss, säger Monica Åkerman som tror att rushen varar fram till midsommar.

Ria Exchange vid Gustav Adolfs torg tar bara tio procent i avgift. Antalet personer som kommer in och ska växla gamla sedlar och mynt har ökat de senaste veckorna.

– Nu kan det vara två-tre personer om dagen, säger valutaväxlaren Carolina Eriksen.

Den som kommer med stora summor kan förvänta sig frågor om varför man har så mycket pengar, allt enligt lagen om penningtvätt.

Har vi nu den stora rushen och tömningarna av sparbössorna att vänta? Handeln och banker tror att det är som med deklarationen. Att många väntar till sista dagen.

Kanske dags för en vårstädning för att tömma alla burkar och lådor där man tror att guldet kan vara glömt och gömt.