Nya polisräder i London – IS tar på sig dådet

Just nu pågår polisräder på två adresser i östra London i samband med utredningen av lördagens terrordåd, rapporterar nyhetsbyrån Press Association.

Det ska röra sig om adresser i områdena Newham och Barking. Flera personer ska ha gripits, rapporterar Sky News

Under söndagen greps tolv personer efter polisräder på fyra adresser i östra London. En av de gripna släpptes senare.

IS säger sig ligga bakom terrorattentatet, skriver flera medier. Terrorgruppen har gjort ett uttalande via sin nyhetstjänst där man säger att en terrorcell i London låg bakom attacken.

Men man presenterar inga bevis för att så är fallet. IS har tidigare tagit på sig ett stort antal attacker men trovärdigheten har ifrågasatts i flera fall.