Motivlöst mord i fokus för A Yi

En ung man mördar en kvinnlig klasskamrat på ett utstuderat brutalt sätt och inleder sedan en långdragen katt-och-råttalek med polisen. Den kinesiske författaren A Yi:s roman Och sen då? är en mörk och oroande historia.

– Romanen är mitt svar på hur ett mord kan utföras utan motiv, berättar A Yi som är på tillfälligt Sverigebesök.

På söndagen anlände den kinesiska författaren A Yi, pseudonym för Ai Guozhu, till Skåne och Lund där hans svenska förlag Chinlit finns. 2015 gav Chinlit ut A Yis novell Ofantligt mycket tid som e-bok och i år kom roman Och sen då? som tryckt bok. I Kina har A Yi get ut åtta böcker hittills, de flesta novellsamlingar.

– Jag drömde om att bli författare redan när jag var barn men då var det onåbart, berättar A Yi när vi träffas på ett kafé i Lund tillsammans med Chinlits förläggare Eva Ekeroth, som också får agera tolk.

A Yi som arbetade som både polis och sportjournalist innan han började skriva på heltid berättar att han under en lång tid enbart skrev för sig själv i sin blogg och och inte vågade kalla sig författare.

– 2008 blev jag upptäckt av en man som också sponsrade utgivningen av min första bok, novellsamlingen Grå historier, berättar han.

Och sen då? kom ut i Kina 2011 och har hittills sålts i runt 100 000 exemplar där.

Förutom svenska är den även översatt till engelska franska och italienska och kommer snart ut också på spanska och arabiska.

– Den är inte specifikt kopplad till kinesiskt kultur, den utspelas visserligen i nutidens Kina men det skulle kunna vara någon annstans, säger A Yi som svar på varför han tror att romanen gått så bra utanför Kina.

Romanens huvudperson är en ung, fattig man som bor inhyrd hos sin faster för att kunna studera. När han mördar en skolkamrat på ett utstuderat grymt sätt och sedan leker katt och råtta med polisen förstår ingen varför, något motiv tycks inte finnas. Inspiration till romanen fick A Yi från en tidningsartikel han läste om en ung man i en stad i Kina som dödat en klasskamrat och där rubriken på artikeln var Mord utan motiv.

– Jag blev intresserad av hur det kan finnas ett mord utan motiv och följde fallet noga under två år fram tills att mannen avrättades med giftspruta, förklarar han. Och det kom aldrig något svar men jag fortsatte att fundera kring detta och boken är mitt svar.

A Yi är bosatt i Peking men växte upp på landet i ett område som han beskriver som mycket regnigt, kallt och grått. Han menar att det klimatet har satt starka spår i hans författarskap.

– Varje plats präglas av sitt väder och jag levde 26 år i det klimatet och det inger alla människor som bor där en känsla av ensamhet, förklarar han. Det finns som ett tema i allt jag skriver, en doft av ensamhet, att de går i moll, i gråa färger och det är molnigt och dystert. Det finns läsare som undrar varför jag inte kan skriva mer positivt men det är klimatet som har skapat det.

Förutom att skriva älskar A Yi att läsa och han föredrar västerländska författare framför kinesiska. Bland favoriterna finns Franz Kafka – hos honom hittar A Yi samma grå toner som hos sig själv. Favoriter är också Albert Camus och inte minst Fjodor Dostojevskij.

– Jag gjorde en första version av Och sen då? som var väldigt påverkad av Brott och straff och skriven helt i huvudpersonens huvud, berättar A Yi. Men skriva så finns det bara en som klarar och det är Dostojevskij så jag misslyckades och ändrade till jagform i stället.

Att Och sen då? skrevs om flera gånger är inget ovanligt för A Yi. Han beskriver sig själv som en nästan tvångsmässig perfektionist.

– Jag kan skriva om en berättelse 20 eller 30 gånger, förklarar han. Jag gör kanske två riktigt stora omskrivningar och många mindre och det är framförallt språk och miljöbeskrivningarna jag arbetar med då.

Efter Och sen då? har A Yi skrivit ytterligare en roman och just nu arbetar han med en samling med mycket korta texter.

– När jag skriver går jag så in i texten och avskärmar mig från verkligheten, det är inte bra, konstaterar A Yi. Därför blir det korta texter just nu.

När A Yi är på resande fot skriver han inte alls men läser desto mer och med sig till kaféet har han Pusjkins Eugen Onegin. Så mycket läsro blir det dock inte, efter vår intervju väntar ett framträdande i Laholms bokhandel där Och sen då? ingått i en läsecirkel. Och fler böcker av A Yi för de svenska läsarna blir det längre fram.

– Han är en av de författare jag vill satsa på i mitt förlag, säger Eva Ekeroth. Vi ska ge ut fler noveller, nästa år kommer en novellsamling och sedan den senaste romanen.