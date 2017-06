Kommunala motionärer prisade

SJÖBO Sjöbo kommuns hemtjänst tog för andra året i rad hem förstapriset när kommunala lag i landet utmanade varandra att motionera mera.

Totalt 189 lag var med i motionstävlingen i vilken Sjöbo bidrog med 14 lag vars medlemmar varje dag under sju veckor registrerade all fysisk aktivitet.

Deltagarna kunde även tjäna in bonuspoäng genom att sova gott, äta frukt/grönt, peppa kollegor, ta en lunchpromenad med kollegor liksom att stå upp och jobba.

– Flera deltagare har vittnat om att de ändrat sina vanor, från att ha kört bil till jobbet och ätit skräpmat till att ta morgonpromenader och cykla till jobbet, uppger kommunens rehab-samordnare Annica Otterman.

Lisbet Johansson i vinnande laget Orkar vi igen, är en av dessa som ändrat vanor till det bättre.

Hon liksom lagkamraterna i hemvårdens område 2 prisades i fredags av kommunen vid en ceremoni på Kärnan tillsammans med lagledare Jessica Silvborg, Kristina Svensson, Lisbet Johansson, Sebastian Hansson och Elsie Harrysson.

Sjöbo hade med totalt 14 lag i tävlingen, tre av lagen hamnade bland de tio bästa.