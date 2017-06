OMMA

När personal på återvinningsstationen i Sjöbo kom till arbetet på lördagen upptäcktes att någon tagit sig in på området under natten. Det genom att gräva sig in under staketet som är larmat.

Larmet hade dock inte utlösts och inte heller kunde personalen hitta något som var stulet på anläggningen mer än ett matavfallskärl som brukar stå utanför personalens kontorsbyggnad.