Bil smet efter påkörning

ÄSPERÖD

När en man bosatt på Tranåsvägen på lördagskvällen stod vid sin brevlåda blev han påkörd av en passerande bil, som inte stannade.

Bilen som kom körande in mot Äsperöd ska ha träffat mannens högra sida med backspegeln. Enligt polisanmälan skadades mannen lindrigt i höger arm och uppger att han ska besöka vårdcentralen.

Polisen rubricerar det inträffade som smitning från olycka.

Tjuvar tog sig in i tomt hus

SJÖBO. Via ett fönster som brutits upp har tjuvar någon gång mellan den 3 och 4 juli tagit sig in i ett hus på Alestadsvägen.

Ingen bor i huset som är till försäljning och enligt uppgift ska ingenting saknas i bostaden.

Polisen har varit på plats och gjort en brottsplatsundersökning.