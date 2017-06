1 500 skadade när panik utbröt i Turin

Turin Fotbollssupportrar hade samlats för att se herrarnas Champions League-final, när rykten om en bomb spreds och panik utbröt. Minst 1 500 personer ska ha skadats, varav sju allvarligt.

Under lördagskvällen spelades herrfinalen i Champions League mellan Real Madrid och Juventus. Tusentals Juventussupportrar hade samlats på Piazza San Carlo i Turin för att följa matchen och heja fram Turin-laget – men när det bara var tio minuter kvar av matchen – som slutade 4-1 till Real Madrid – utbröt panik, rapporterar BBC.

Det ska ha varit en utlöst fyrverkeripjäs som orsakade tumultet. Två smällar ska ha hörts.

– Jag hörde någon ropa ”bomb” och sedan utbröt panik, säger ett vittne på plats till den italienska tidningen Corriere della Serra.

Folk i mitten av torget ska ha börjat springa från platsen i panik, varpå en svallvåg utlöstes och folk trycktes mot staket. Många blev nedtrampade i kaoset. Andra fick skärskador i samband med att skyltfönster krossades.

Fler än 1 500 personer ska ha skadats i samband med det inträffade, rapporterar flera italienska medier. Sju av dem ska ha skadats allvarligt, bland dem en sjuårig pojke som under söndagskvällen fick intensivvård.

Turins borgmästare Chiara Appendino såg matchen på plats i Cardiff, Wales. Några timmar innan matchen började, skrev hon på Twitter om de storskärmar i Turin där matchen skulle visas och att hon hoppades det skulle bli en fest för alla. Fyra timmar senare uttryckte hon i stället sin sorg. ”Jag är chockad av vad som hände på Piazza San Carlo. Vi bevakar situationen minut för minut” skrev hon på Twitter. Under söndagen hälsade hon på den sjuårige pojken på sjukhuset. Hans läge beskrevs under kvällen som allvarligt, men stabilt.

– Min son har ännu inte vaknat, säger pojkens pappa i en video som publicerades av den italienska tidningen La Stampa under söndagen.