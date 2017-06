London Tio personer dödades, inklusive de tre gärningsmännen, vid ett misstänkt terrordåd i centrala London sent på lördagskvällen. Minst 48 personer skadades, varav en polis.

Polisen fick de första larmen klockan 22.08 lokal tid. En skåpbil hade då kört upp på trottoaren på London Bridge och mejade ned fotgängare.

Bilen körde sedan in ett i staket vid Southwark Cathedral, strax söder om bron, varpå tre män klev ur bilen och attackerade personer vid Borough Market med kniv.

Polisen sköt ihjäl männen och uppger att det skedde åtta minuter efter det första larmet.

Männen bar vad som befarades vara bombbälten men det visade sig sedan att det rörde sig om attrapper.

Det finns inga uppgifter om att svenskar finns bland de drabbade, enligt UD:s presstjänst.

Ingen organisation har ännu sagt sig ligga bakom dådet. Polisen i London betraktar attacken som ett terrordåd.

Brittiska myndigheter uppger att den pågående valkampanjen kan komma att begränsas, främst på riksplanet.

Både premiärminister Theresa May och Labour-ledaren Jeremy Corbyn har i dag ställt in sina arrangemang efter terrorattentaten i London, rapporterar BBC.

Attacken är det tredje terrorattentatet i Storbritannien under de senaste tre månaderna. I mars dödades flera personer sedan en stadsjeep kört in i en folksamling på Westminster Bridge och den 22 maj genomfördes attentatet på Manchester Arena efter en konsert med Ariana Grande. 23 barn och vuxna dog.

