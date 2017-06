Snabb Eriksson blev avkörd

RACING Jimmy Eriksson var bara tio minuter ifrån att ta målflagg som femma och bäst placerade Mercedes-förare i söndagens Blancpain GT Series-race på belgiska Zolder, men tvingades istället avsluta loppet i muren efter att ha blivit avkörd av en konkurrent.

Eriksson, i par med teamkamraten Dominik Baumann i HTP Motorsports Mercedes-AMG GT3 #86, kom till Belgien med siktet inställt på att utmana om nya friska mästerskapspoäng, och fick också initialt en bra start i det 33 bilar stora GT-fältet.

För Erikssons del bröts ny och spännande mark i lördagens tidskval, när han för första gången fick chansen att köra det avgörande Q2/Q3-segmentet där de främsta platserna på gridden till lördagens kvalrace står på spel.

25-åringen från Tomelilla infriade också sitt team HTP Motorsports förväntningar med en tid bara fyra tiondelar från pole position, och god nog för nionde plats. Eriksson var den bäst placerade av HTP Motorsports samtliga förare, och betvingade därmed bland andra den regerande Blancpain GT Series-mästaren Maximilian Buhk i teamets bil #84.

– Jag är nöjd med min insats i kvalet och glad att ha fått chansen att köra Q2 och Q3 för första gången, säger Jimmy Eriksson i ett pressmeddelande.

– Jag har känt mig redo för det ett tag nu och det var skönt att se att den känslan var välgrundad.

Jag missade lite i sektor ett på mitt försök i Q3 och jag är ganska säker på att vi hade kunnat vara trea-fyra med ett perfekt varv, men det räckte i alla fall för att vara bäst i teamet. Kvalet var den viktigaste och mest lärorika delen av den här helgen för mig.

Väl i det timslånga kvalracet, som alltså inleddes från nionde plats, var det Eriksson som tog hand om den första stinten. En startincident innebar att ett par bilar försvann redan i första sväng – däribland den mästerskapsledande GRT-Lamborghinin med startnummer 63 – men Eriksson navigerade sig varsamt genom tumultet och tog sedan rygg på den förre DTM-stjärnan Daniel Juncadella fram till depåstoppen.

Eriksson växlade över till Baumann som sexa, och med till synes goda möjligheter till avancemang i ett tätt samlat fält. Dessvärre förlorades värdefull tid – i storleksordningen tio sekunder – på grund av ett problematiskt däckbyte, och Baumann återanslöt istället som distanserad nia.

Österrikaren korsade till slut mållinjen på åttonde plats efter att HTP Motorsport-kollegan Franck Perera (#84) dragit på sig en bestraffning för ett felaktigt utfört depåstopp.

– Det var väldigt synd att depåstoppet inte gick som vi hade planerat, fortsätter Eriksson.

– Jag låg precis bakom bil #88 (Juncadella/Felix Serrallés) under min stint och de blev femma, så något liknande hade definitivt varit möjligt även för oss. Som tur var kunde vi ändå komma i mål som åtta, vilket trots allt var en placering bättre än var vi startade.

I söndagens avslutande huvudrace, som liksom kvalheatet kördes över en timme men som poängmässigt värderas högre, var det sedan Baumanns tur att starta. Eriksson tog över bilen som sexa, och hamnade på nytt i batalj med Juncadella – som Eriksson den här gången körde om i en manöver som gav honom femte plats.

Duon behöll sedan sina positioner, som loppets två bäst placerade Mercedes-förare, fram till tio minuter före målgång. Juncadella tappade då kontrollen över sin bil under inbromsning till den tajta Jacky Ickx-chikanen, och torpederade bakvagnen på Erikssons Mercedes-AMG GT3, som slungades in i muren och ut ur tävlingen.

Juncadella tilldelades 90 sekunders tidstillägg för incidenten, något som dock var till föga tröst för Eriksson och Baumann.

– Ett riktigt tråkigt slut på en annars positiv helg, avrundar Eriksson.

– Vi kände att vi hade gjort vad vi rimligen kunde göra i huvudracet, låg bäst till av alla Mercedes-bilar och hade varit nöjda med en femteplats. Tyvärr gjorde Juncadella ett misstag som kostade både oss och honom själv väldigt mycket. Surt och frustrerande, men det låg utanför min kontroll och det är ingen idé att gräma sig. Jag känner att jag har presenterat mig ännu lite mer på GT-marknaden den här helgen och farten finns absolut där, vilket är det allra viktigaste.

Blancpain GT Series-fältet återgrupperar närmast på franska Circuit Paul Ricard den 23-24 juni.