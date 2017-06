Skarpt regntest när Jeppavallen invigdes

HÖÖR Vädergudarna var inte nådiga när Höörs nya fina friidrottsarena Jeppavallen invigdes på söndagen.

– Men det är ett alldeles utmärkt tillfälle att testa de nya allvädersbanorna, sade Höörs kommuns fritidschef Freddy Friberg i regnet.

– Det visar sig att de fungerar jättebra även om vi hade hoppats slippa ösregnet och få hit mer folk. Inte tillstymmelse till vattenpölar. Det hade inte gått med den gamla kolstybben, konstaterade Friberg.

En av huvudsponsorerna som bidragit till finansieringen var Sparbanken Skåne genom en av sina tre ägarstiftelser, Färs och Frosta Sparbanks stiftelse som satsat 1,2 miljoner på ombyggnaden.

– Det har blivit jättefint, tyckte kontorschefen i Höör Malin Carnor.

Det lokala bankkontoret ordnade en liten mini-hinderbana för de allra yngsta på arenan under invigningen. Per-Olof Ågren från stiftelsens styrelse höll tal senare.

Höörs IS ordnade den större tävlingen för småknattarna, som bland annat fick testa 60-metersbanan.

Daniel McCabe hade planerat invigningen ihop med Freddy Friberg:

– Det känns väldigt kul. Jag och min fru var aktiva i IFK Lund tidigare, men flyttade hit till Höör för ett och ett halvt år sedan, sade han,

Daniel McCabe är med i Höörs IS styrelse, och ersättare i kultur- och fritidsnämnden medan hustrun Kim är tränare i Höörs IS.

Han tror på ett lyft med nya arenan.



– Nu är det bra förutsättningar. Belysningen är tänd till halv elva på kvällarna. Den har varit tänd hela vintern. och tanken är att man ska kunna springar här ofta, säger Daniel McCabe.

Sonen är sju månader och har fint friidrottspåbrå. Mormor Jill McCabe hade svenskt rekord på 800 meter och deltog i Los Angeles-OS 1984 där hon gick till semifinal på distansen.

Den andra föreningen som driver anläggningen är Mix IF som riktar sig till funktionsnedsatta och har 20-talet medlemmar.

Ordföranden Daniel Löfkvist är nöjd:

– Anläggningen är väldigt bra anpassad. Både för rullstolar på arenan och i omklädningsrummen, säger han.

Han hoppas att flickvännen Fia Bergman, som är rullstolsburen, ska börja tävla.

– Jag har testat en del, men inte så mycket. Kanske blir jag sugen på det till sommaren när det är varmare. Det rullar jättebra på banan, säger Fia Bergman.

Mix IF har hittills mest hållit på med innebandy. Längre fram ska man ordna prova på-dagar för att få friidrotts-medlemmar.

Daniel Löfkvist fick inspiration till att starta föreningen när han gick en folkhögskoleutbildning till att bli fritidsledare inom idrott och hälsa.

Under invigningen talade bland annat ordföranden Jill Andersson från kultur- och fritidsnämnden, Peter Tallinger från Skåneidrotten samt folk från entreprenörerna som Olle Schönström från S-Schakt.

Parkourbanan och utegymmet kommer också att locka Höörsborna tror man.