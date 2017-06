Segern luktade både svett och champagne

RALLYCROSS 17-årige William Nilsson från Tomelilla fick in en riktig fullträff i under rallycross-SM på Westombanna i Arvika, där han tog sitt unga livs första seger i Supercar Lites-klassen. På kuppen gick han upp i delad mästerskapsledning.

– Det stinker både svett och champagne om mig nu. Exakt så luktar en seger i rallycross, hälsar den överlycklige vinnaren.

Efter ett par års kämpande fick så William Nilsson äntligen nöjet att lägga beslag på en seger i Supercar Lites-klassen. I den andra deltävlingen i årets RallyX Nordic, som gick i Arvika, fick han kliva högst upp på pallen.

– Att vinna känns helt obeskrivligt. Jag hade farten genom hela tävlingen och presterade på topp. Jag är värd den här segern.

Han inledde med topptider på träningen och en seger i den första omgången. I andra omgången var han inblandad i en startsmäll. Nilssons bil tappade bland annat båda framhjulen.

– I starten kom en av förarna i fel spår och krockade in i bilen bredvid. Det skapade en kedjereaktion och bilarna kraschade i varandra. När smällen nådde mig hade jag ingenstans att ta vägen utan klämdes mellan räcket och en annan bil. Det var en rejäl smäll som tog hårt på bilen.



Teamet fick arbeta intensivt för att laga bilen, men lyckades och Nilsson kom tillbaka starkt i omgången efter. Han vann heatet och slutade på tredjeplats totalt. De fina heatresultaten räckte även till en tredjeplats i grundomgången.

I semifinal höll han ledningen från start till mål och väl i final dominerade han lika rejält.

– I finalen gjorde jag en halvkass start, men lyckades ändå komma in i första kurvan som etta. Regnet gjorde banan riktigt hal och bitvis var det halkigare än is. Det gällde att ta det lugnt.

Det kom totalt 14 förare till start i Supercar Lites. För Nilsson och hans värmlandsbaserade team JC Raceteknik luktade det stor succé. Teamkollegorna Sondre Evjen och Henrik M Krogstad gjorde nämligen Tomelilla-Nilsson sällskap på pallen.

– Det känns såklart kul att fira det här med hela teamet. Sondre och Henrik kämpade också väl under tävlingen. Men jag snabbast och det känns också jäkligt bra, säger han med ett lätt skratt.

Trots att regnet stundtals öste ner över Westombanan så var Nilsson glad.

– Jag trivs bra på den här banan. Den passar mig i allt från kurvornas svängradie till hur man ska komma över hoppen. Allt klaffade här helt enkelt.

Nästa tävling för William blir RX2 International Series i Hell den 9-11 juni, följt av RallyX Nordic på Solvalla helgen därpå.

– Jag har jobbat mycket mentalt inför tävlingen, fokuserat på att behålla lugnet och hålla ihop en hel tävling. Det lyckades jag bra med. Så till nästa tävling ska jag försöka ha kvar den här känslan.