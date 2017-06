Premiärministern: ”Nu är det nog!”

London Polisen i Storbritannien har förhindrat fem terrorkomplotter på tre månader. Det sade premiärminister Theresa May i ett tal på Downing Street i London på söndagen.

Hon berömde polisen för att ha stoppat lördagens attack så fort och tackade sjukvård, allmänhet och polis för deras insatser. Sedan skärpte hon tonen och flaggade för hårdare tag mot terrorn.

– Det räcker nu. Det finns alldeles för hög tolerans för extremism i vårt land. Saker och ting måste förändras, sade hon och presenterade fyra punkter där Storbritannien måste jobba extra hårt mot terrorn.

En viktig nyckel i kampen mot terrorism är samarbete med andra länder och att man måste ha hårdare kontroll på internet. Vidare betonade hon vikten av att fortsätta kampen mot terrorister på plats i Irak och i Syrien, men även på hemmaplan, i Storbritannien.

Hon flaggade också för hårdare straff mot så kallade mindre terrorbrott.

Valkampanjerna ställdes in under söndagen, men återupptas under måndagen. Valet hålls som planerat på torsdag.

– Våld kommer inte att störa den demokratiska processen. I morgon fortsätter kampanjen, tillsammans måste vi besegra terrorismen, sade May, skriver SVT.