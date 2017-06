Minst sju döda i ny terrorattack

Sju personer dödades och ett 50-tal skadades i en terrorattack i London sent på lördagskvällen. Tre män körde i hög hastighet in med en skåpbil i en folksamling på London Bridge och knivhögg sedan folk i ett krogtätt område.

Terroristerna sköts ihjäl av polis kort efter attacken.

Polisen fick larmet 23.08, svensk tid, på lördagskvällen. En vit skåpbil körde upp på trottoaren och rakt in i människor på London Bridge. Gärningsmännen fortsatte till fots till Borough Market och började hugga folk med knivar i det populära krogområdet. Sju personer dog och ett 50-tal skadades under den åtta minuter långa attacken innan gärningsmännen sköts ihjäl av polis.

– Vi svarade extremt snabbt, inom åtta minuter. Vi har en hög beredskapsnivå. Vi var förberedda på en incident, vilket vi har varit under en längre tid, säger Cressida Dick, chef vid polisen i London, på en presskonferens.

Vittnen från Borough Market säger att de tre gärningsmännen ropade ”Det här är för Allah” när de gick till attack, skriver Dagens Nyheter. Flera Londonbor försökte hindra gärningsmännen. En kvinna höll emot dörren till restaurangen Black and Blue när männen försökte ta sig in, skriver Sky News.

– Hon lyckades hålla emot dörren under några sekunder, innan de övermannade henne.

Folk lyckades fly genom bakdörren, så hon räddade kanske 20 människors liv, säger taxichauffören Aksha Patel, till Sky News.

Den förste polisen som anlände till platsen gav sig ensam på alla tre terroristerna. Han skadades allvarligt i attacken och vårdas på sjukhus. Ytterligare tre poliser skadades under attacken.

– Många människor riskerade sin egen säkerhet för att hjälpa andra och för att behandla de svårt skadade, och för att konfrontera gärningsmännen. Jag hyllar alla som kom till hjälp för dem i nöd, under den här hemska attacken. Och jag är är säker på att de räddade liv, säger Cressida Dick, som på söndagsmorgonen besökte ett av sjukhusen där skadade vårdas.

Polischefen Mark Rowley berättade på söndagseftermiddagen att gärningsmännen, som bar falska bombbälten, kunde stoppas av åtta poliser som öppnade eld mot terroristerna. Totalt 50 skott avlossades, skriver Aftonbladet. Under söndagen greps tolv personer vid en stor polisräd i stadsdelen Barking i östra London.

Terrordådet i London är det tredje på 73 dagar i Storbritannien. Den 22 mars dödades fem personer och över 50 skadades när Khalid Masood körde in i en folkmassa på Westminster Bridge i London. Den 22 maj dödades 22 personer när en sprängladdning utlöstes efter en konsert med artisten Ariana Grande i Manchester arena.

På söndagskvällen vårdades 36 personer fortfarande på sjukhus. För 21 är tilltåndet kritiskt.

Ingen organisation har tagit på sig ansvaret för lördagens terrordåd.

På måndagskvällen ska en minnesstund hållas i Potters Fields Park i närheten av London Bridge