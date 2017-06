Tungt för Stenson & Co i Barsebäck

Henrik Stenson välkomnandes med en tifo på artonde green under Nordea Masters i Barsebäck på lördagen. Foto: Emil Langvad/TT

GOLF Svenskhoppen har det tufft i Barsebäck. Bäste blågula spelare i Nordea Masters är sex slag efter den ledande engelsmannen Craig Wood.

Henrik Stenson fick ett mäkltigt tifo utrullat framför sig på den atonde greenen.

Men då var världsfemmans segerchanser redan spolierade.

För världsåttan Alex Norén gick det bättre. Han spelade i samma boll som kompisen Kristoffer Broberg.

– Vi hade roligt där ute, säger Norén, som trots att han inte spelade på topp klättrade i resultatlistan efter 71 slag, två under par.

Det soliga vädret och en ledig lördag gjorde att köerna ringlade långt mot Barsebäcks golfbana.

Men när Henrik Stenson inte hade någon kul dag, så fick andra kliva in i hemmastjärnans ställe och ge publiken valuta för inträdet.

Alex Norén visade varför han blivit en världsspelare. Stockholmaren svarade för en av dagens bästa rundor, och trots att han i torsdags var långt efter de bästa är han nu topp 20.

– Det var kul att spela med ”Kotte” (Kristoffer Broberg), vi har känt varandra länge och tränar ihop, men det var ett bra tag sedan som vi spelade ihop på en tävling, säger Alex.



Totalt tre slag under och en delad 16:e plats gör att många åskådare hoppas att han kan fortsätta sin klättring även under söndagens avslutande runda i Nordea Masters.

– Jag har någon sorts häng på toppen. Men jag behöver lite bättre spel, framförallt bättre drivar, för att hota de bästa i tävlingen, menar Alex.

– Det var ”tvärtomvind” jämfört med tidigare dagar, och det ställde till det för oss. Plus att det är en mycket svår bana, se bara på scorerna i dag.

Spelpartnern Kristoffer Broberg myste efter sin runda ihop med kompisen. Det blev 71 slag, två under par. ”Kotte”, som liksom Norén är känd för sin träningsflit, är tillbaka igen efter att ha dragits med diskbråck plus skadeproblem med sitt ena knä.

– Jag har inga mål inför söndagen, det är bara kul att spela fyra varv igen. Det var länge sedan senast, påpekar han i den mixade zonen.

Han är liksom Norén på en delad tolfte plats. Det kunde ha varit ännu bättre, men precis som övriga spelare var det svårt att sätta birdieputtarna. Så har det varit hela veckan, och det är inget alls konstigt med det, enligt Kristoffer Broberg.

– För två veckor sedan var det knappt gräs på greenerna, så jag tycker att arrangörerna har gjort det bar med tanke på hur förutsättningarna har sett ut, säger ”Kotte”.

Det är för tidigt för att husera en Europatourtävling i Sverige. Rådet är att hitta ett helt annat speldatum framöver. Men bra banor finns det redan i landet.

– Jag gillar både Bro Hof och Barsebäck, säger Broberg om lämpliga spelplatser för Masters.

Henrik Stenson har haft en hektisk vecka med mycket ståhej runt tävlingen. Så det blir ingen första seger för hans del i den populära hemmatävlingen. Han ligger bara på en delad 49:e plats.

– Jag är inte direkt där jag vill vara. Publikstödet går verkligen inte att klaga på, men det har inte räckt för min del, säger han.

– Jag har haft i stort sett samma strategi varje dag. Nu blir söndagens runda något av en tävlingsmässig träning. Jag vill slå så många bra slag som möjligt, och sedan får vi se hur långt det räcker, påpekar han.

Liksom de flesta andra spelarna, så var Stenson också missnöjd med greenernas beskaffenhet. Inte heller runt greenerna var underlaget tillräckligt bra.

Men med närmast vinterkyla långt in i maj, så är skicket snarare bättre än vad man hade hoppats på för bara några veckor sedan.

Nu byter troligen Masters titelsponsor, och det är läge för landets enda Europatourtävling att göra en nystart och ta lärdom av årets synpunkter från spelarna.