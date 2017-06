MP vill höja skatten med 30 öre nästa år

Jan Friheden och Per Odenrick från Miljöpartiet i Sjöbo. Foto: Caroline Stenbäck

Sjöbo Miljöpartiet vill höja kommunalskatten med 30 öre nästa år för att kunna göra fler satsningar inom kultur, skola, äldreomsorg jämfört med den borgerliga alliansens budgetförslag.

Som den borgerliga alliansens bygger Miljöpartiets budget på att året ska ge ett överskott på omkring tio miljoner kronor. För att nå målet och även kunna genomföra fler satsningar anser partiet att kommunskatten måste höjas med 30 öre 2018. Det ger totalt 11,4 miljoner kronor extra.

– Vi kan inte bara spara, vi måste ge verksamheterna möjligheter att kunna utvecklas, säger Jan Friheden.

Partiet vill främst satsa på skolan, kulturen och äldreomsorgen.

Skolan föreslås få fem miljoner extra för att kunna anställa kringpersonal i grundskolan.

– Skolutredningen visar att om vi får in fler vuxna i skolan så får man en ökad trygghet, stabilitet och lugn och ro. Vi vill även att man satsar på ett pedagogiskt utvecklingscentrum i samverkan med andra kommuner i Sjöbos närhet, säger Jan Friheden.

LSS-verksamheten föreslås få en miljon kronor extra. Äldreomsorgen föreslås få 1,5 miljoner kronor mer till hemsjukvård, eftersom hemskrivningen från sjukhus kortas.

Partiet vill även se att det anställs fler vårdbiträden, serviceassistenter och aktivitetssamordnare.

– Inom hemtjänsten funderar man på att lägga tvätt och städ på serviceassistenter och de kan avlasta sjuksköterskorna. Det pratas också om att det är svårt att rekrytera undersköterskor, kanske kan vårdbiträden vara ett alternativ. Det kan även vara en bra väg in på arbetsmarknaden för nyanlända, som är en viktig grupp när vi får fler kunder från andra länder, säger Per Odenrick.

800 000 kronor föreslås till kultursatsningar. Bland annat vill partiet att skolbibliotekarierna anställs på skolorna.

– I dag finns det bara folkbibliotek i anslutning till skolorna. Bibliotek är ju inte bara böcker, de kan också lära oss också att värdera kunskap och söka på rätt ställe, säger Per Odenrick.

Kulturskolan föreslås bli avgiftsfri och i framtiden vill MP även att kulturhus bildas för bibliotek, biograf, konsthall och kafé.

– Kultur är ett väldigt bra sätt att få folk att kommunicera med varandra, säger Per Odenrick.

500 000 kronor ska gå till fler cykel- och ridvägar mellan tätorter på landsbygden samt belysning.

– Bilen behövs i Sjöbo, men det behövs specifikt fler cykelvägar längs väg 13 och 11, där det även ska vara tillåtet för mopeder. Man ska kunna gå till och från skolor och busshållplatser utan att behöva bli påkörd, säger Jan Friheden.

500 000 kronor vill partiet ge till miljö- och hälsoskyddsverksamhet.

– Det behövs ett kunskapslyft i Sjöbo kommun när det gäller ekologisk hållbarhet, säger Jan Fridheden och menar att kommunens skolor till exempel måste servera mer ekologisk mat och att vattenkvalitén i kommunen måste säkras.

Miljöpartiet vill även se en upprustning av idrottsplatser och friluftsbaden.

– Kostnaderna för underhållet är en utmaning. Men de är viktiga. Vi ställer heller inte upp på kortare öppettider, säger Per Odenrick.

I kommunstyrelsen vann det borgerliga budgetförslaget men frågan avgörs i kommunfullmäktige.