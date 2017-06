Från splatter på färja till skräck på hemmet

Skräck Bland de dementa på vårdboendet Tallskuggan lurar onda krafter. När Mats Strandberg följer upp skräckdebuten Färjan med nyutkomna Hemmet har han hämtat inspiration från Exorcisten och andra besatthetshistorier.

– Temat för hela boken är rädslan för att tappa kontrollen över sig själv, säger han.

Mats Strandberg om …

… hans egen uppväxtort Fagersta i Bergslagen stått modell för bokens fiktiva Skredsbyn: ”Nej, faktiskt är nästan allt hämtat från ett litet samhälle på västkusten utanför Kungälv som heter Kärnan. Jag bodde där fyra somrar när min man spelade sommarteater där och tyckte att det var en kul miljö. Sedan är det klart att jag hämtat känslor och erfarenheter från att komma från en liten stad och komma tillbaka från mig själv, men jag har en bättre relation till min hemstad än vad Joel har”

… hur mycket research han gjort inför Hemmet: ”Jag gjorde studiebesök och läste böcker. Det finns mycket bra böcker om demens och jag läste till exempel UKON:s bok Glömskans bibliotek som är jättefin och Sebastian Lönnlövs Varje dag är en vårdskandal. Och jag blir väldigt glad när folk som jobbar på sådana här hem tycker att det är en bra beskrivning av deras arbete.”

… Hemmets slut: ”Det är alltid svårt att avsluta skräckhistorier, man vill inte överförklara allt som hänt så det blir en balans mellan att tillfredsställa läsarna och samtidigt lämna kvar lite mysterier, en lucka som triggar igång fantasin. Men jag är nöjd, jag skulle gilla det här slutet om jag var läsaren.”

… filmatisering av Färjan och Hemmet: ”Jag och Sara har skrivit manus till Färjan men det är ju det där med finansieringsarbetet – det tråkiga. Vi har jättemånga som är med om Svenska Filminstitutet säger ja, men man vet aldrig. Sedan försöker vi Hemmet också och det är enklare, det behövs inte lika mycket skådespelare, statister och specialeffekter så det vore fruktansvärt kul om det blev av.”

Mats Strandberg debuterade som författare med romanen Jaktsäsong 2007 men det stora genombrottet kom ungdomsfantasytrilogin om Engelsfors som han skrev tillsammans med Sara Bergmark Elfgren.

Trilogins avslutande del, Nyckeln, kom 2013 och efter det har Mats Strandberg hunnit med ytterligare en trilogi – barnböcker om monstret Frank som illustrerats av serietecknaren Sofia Falkenhem. Och 2015 kom den egna skräckromanen Färjan där han släpper loss blodtörstiga vampyrer på en finlandsfärja.

När det nu är dags för skräckroman nummer två, nyutkomna Hemmet, ser skräcken helt annorlunda ut.

– Med Färjan fick jag ur mig mycket av det här med blod och splatter och den sortens actionskräck som jag gillar, säger Mats Strandberg. Men jag tycker också mycket om den kusliga sortens skräck där man inte ser så mycket utan det handlar om krypande, kusligt obehag.

I Färjan gäller det att fly för livet men i Hemmet handlar det mer om den flytande gränsen mellan demens och övernaturlighet och när karaktärerna egentligen borde börja fatta att det är något annat på gång.

Hemmet utspelas i det lilla västkustsamhället Skredsbyn – ”där sommarturisterna på väg till Marstrand sällan stannar”. Till Skredsbyn återvänder Joel när hans dementa mamma Monika måste flytta till demensboendet Tallskuggan.

Tjugo år tidigare lämnade han hemstaden för att satsa på en musikkarriär i Stockholm medan bästa kompisen Nina som han hade ett lovande band med blev kvar i Skredsbyn. Nina är nu undersköterska på Tallskuggan och lever tryggt villaliv med man och son. Joels återvändande blir en konfrontation med ungdomen och förlorade drömmar för både honom och Nina. Och det blir också en konfrontation med ondskefulla krafter när de börjar förstå att Monikas personlighetsförändring efter flytten till Tallskuggan inte bara beror på demens och miljöbyte …

– Temat för hela boken är rädslan att tappa kontrollen över sig själv, berättar Mats Strandberg. Nina är extremt inrutad och så rädd hela tiden för att minsta tråd ska repa upp hela väven och Joel har en missbrukarbakgrund och en rädsla för att falla tillbaka. Det handlar också om hemligheter som måste komma till ytan, att man måste konfrontera hemligheter och livsval för att kunna lösa gåtan med vad som händer.

I skräckintrigen i Hemmet tar en ond kraft allt mer plats i Monikas kropp och påverkar även andra boende på Tallskuggan. Mats Strandberg tänkte mycket på Exorcisten och andra besatthetshistorier när han skrev.

– Jag gillar verkligen besatthetshistorier även om det är superproblematiskt att de ofta är så bibeltroget kristna och mycket så att den katolska prästen har rätt hela tiden, säger han. Men det som gör Exorcisten så effektiv är den här fasan att någon man älskar plötsligt beter sig annorlunda, är sjuk och att man inte vet hur man ska hjälpa. Det var det jag drogs till och ville behålla, och sedan att försöka göra det utanför den kristna kontexten.

Hur fick du idén att använda dig av just ett äldreboende som miljö?

– Platsen är väldigt viktiga i skräck, en viktig del av handlingen och man måste alltid motivera varför de inte flyttar från det hemsökta huset till exempel. Vad gäller Hemmet var det lite likadant som i Färjan att platsen gjorde det väldigt enkelt. Men just det här med vårdboende kom nog för att jag är i den ålderna när man har vänner som börjar få sjuka föräldrar och det här med demens har varit ett samtalsämne. Plus att många jag umgås med, folk med konstnärliga jobb som inte kan leva på sitt skapande, ofta har den typen av jobb. Jag hade många runt mig som hade jobbat på vårdboenden. Sedan var det väl det här att alla pratar om hur gamla blir som barn på många sätt. Det födde idén att använda dementa på samma sätt som man alltid använder barn i skräck. Barns gräns mellan fantasi och verklighet är inte lika rigid som vuxnas så de blir lättare offer för besatthet, och det blir lättare att skylla på en låtsaskompis eller livlig fantasi.

– Sedan tyckte jag att det var kul att försöka använda den tråkiga byggnaden som de här hemmen ofta är – fyrkantiga, ingen onödig dekoration, det massproducerade, vävtapeterna och den där märkliga konsten som är så deprimerande. Jag ville använda det nästan som man använder ett gotiskt slott, förhöja det, och låta platsen få en egen personlighet.

Efter två skräckromaner känner Mats Strandberg att han verkligen har hittat hem i genren.

– Visst har man har alltid ångest över om det blir bra men nu när jag skrev Hemmet var det ingen stor livsångest kopplad till det. Jag känner att jag kan genren och hantverket och har en egen liten nisch. Det är himla skönt att hitta sin egen grej.

Någon ny skräckroman blir det ändå inte på ett tag. Mats Strandberg ska skriva en skräckserie tillsammans med serietecknaren Henrik Jonsson, han har ett nytt barnboksprojekt på gång med Sofia Falkenhem och så ska han skriva sin första egna ungdomsbok.

– Jag har verkligen längtat efter att skriva för tonåringar igen och förhoppningsvis kommer den ut redan nästa höst, avslöjar han. Det är ingen serie och inte fantasy utan mer en sådan där tänk om-historia – tänk om det där hände vad skulle man göra då?

Men har du inte ens några funderingar kring nästa skräckroman?

– Jo, visst tänker jag på den och jag har lite tankar om var den ska utspelas, medger Mats Strandberg.