ESLÖV/HÖÖR/HÖRBY Cirka 3 000 cyklister deltog när Ringsjön runt på lördagen avverkades för 51:a gången.

– Helt perfekta förutsättningar den här gången, konstaterade tävlingsansvarige Alf Svensson från Skånes cykelförbund.

Båda föregående åren bjöd på mer tuffa förhållanden för de tappra cyklisterna, som kunde välja en lång på 12,5 mil, en mellanlång på 6,5 samt en lite kortare runda på 3,5 mil.

2015 blåste det motvind tio av de tolv milen på Skånska Dagbladet-rundan – och i fjol bjöd tävlingsdagen på högsommarvärme i trakterna av 28-29 grader.

– Det här känns mer normalt, säger Alf Svensson, som även gladdes åt att runt 200 fler deltagare anmält sig till Ringsjön Runt än i fjol.

De stora cykelloppen i Sverige har hård konkurrens av en framväxande subkultur där cyklister gör upp på sociala medier om att ta ett pass ihop, och sedan samlas i städerna innan de ger sig iväg på sina rundor.

– På så viss tillfredsställer de sitt behov av att cykla tillsammans med andra. Trevligt, men något av en konkurrent till oss som arrangerar motionslopp, säger Alf Svensson, som tror att förklaringen till att Ringsjön Runt inte bara lyckas hålla ställningarna utan även öka står att finna i att arrangemanget är mycket väletablerat och välorganiserat.

– Sedan har vi ju Ingvar Oldsberg som speaker för tolfte året. Det drar nog en del.

Vi är glada att han vill ställa upp, Det är en kompisgrej för honom tror jag.

Sponsorerna är aktiva och bland dem finns större företag som lockar 60-70-talet av de anställda att vara med på rundan. Det kan också bidra till framgången, tror Svensson.

200-250 funktionärer är aktiva under loppet. Inte bara vid start och mål på Ringsjöskolan i Höör, utan även ute på vägarna.

– Vi har tio servicebilar ute. Mest fixar vi punkteringar, men även annat, säger en i teamet, Stig Jonsson, som – när Skånskan pratar med honom – precis varit ute och hämtat upp en av deltagarna som det var väldigt synd om.

Deltagaren körde Ringsjön Runt som uppvärmning inför Vätternrundans 30 mil som skulle fullborda En Svensk Klassiker, där man även åker Vasaloppet nio mil, deltar i Vansbrosimningen tre kilometer och springer Lidingöloppet 30 km.

Men nu hade det smällt till i knäet på cyklisten som misstänkte en meniskskada som omöjliggör deltagande i Vätternrundan. Han fick åka servicebil till Höör.

– Det brukar vara tre-fyra personer vi får hämta upp under Ringsjön Runt. annars är det mest punkteringar som ska fixas. Men det har inte varit så många idag, eftersom vädret är så bra. Det är värre när det regnar och kommer upp saker på vägbanorna, säger Stig Jonsson.

För tiotalet år sedan var det riktigt mycket jobb för serviceteamet under ett lopp. Då var det någon i Kungshult som fått för sig att lägga ut häftstift på vägbanorna.

Inte bara funktionärerna deltar under Ringsjön runt. Det är gott om sponsorer i målområdet som bjuder cyklisterna på mat och dryck.

Och kommunala musikskolan i Höör gör sitt till för att hålla uppe orken på cyklisterna. De spelade som vanligt för dem i Orupsbackens när cyklister kämpade uppför i den jobbiga branten.

Några som käkade en bit i målområdet vid Ringsjöskolan efter loppet var Mathilda Kristoffersson, Johannes Wolfmaier och Fredrik Palm som alla jobbar på Ramböll i Malmö och avverkat mellanrundan.

Johannes Maier cyklade i fjol men för de båda andra var det första gången

– Vi kan absolut tänka oss att vara med igen, säger Mathilda Kristoffersson och berömde den vackra Mellanskånska naturen.

Helga Stenzel från Saxtorp var med för 19:e gången och åker runt i Skåne och är med på motionslopp på cykel exempelvis i Landskrona och Hässleholm.

– Nästa år blir 20:e gången, säger hon.

Ett stort gäng tränade inför Barncancerfondens projekt Ride of Hope där man samlar in pengar till cancersjuka barn. Turen ska gå Lund-Stockholm 29 juli – 6 augusti.

– Vi hoppas få in mycket pengar, sade deltagarna – som kom från exempelvis Växjö och Karlskrona – när de sträckte ut i gröngräset och pustade ut efter loppet med sina cyklar intill sig.

Nio av deltagarna i Ringsjön Runt gjorde faktiskt sitt 51:a lopp. De har varit med alla åren.

– Fantastiskt! tycker Alf Svensson från Skånes cykelförbund.

En ännu äldre deltagare, en tandemcykel som påstods vara snart 100 år gammal, deltog i mellanrundan på 6,5 kilometer och framfördes av Höörsbon Bo-Göran Eklund, som varit med i 31 år och sambon Jenny Olsson.

– Det går bra. Fast jag gillar inte när några av de andra cyklisterna skrek att jag inte trampade. Det gjorde jag visst, säger Jenny Olsson.