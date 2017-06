Skarsgård blev hedersdoktor

Skådespelaren Stellan Skarsgård är i Lund. Denna bild är tagen under ett samtal inför publik i aulan på LUX vid Lunds universitet på torsdagskvällen. Foto: Johan Nilsson / TT

lund Den världsberömde skådespelaren Stellan Skarsgård kan lägga ännu en rad till sin digra meritlista – hedersdoktor vid Lunds universitet.

Under fredagen promoverades han under högtidliga former tillsammans med 292 nya doktorer och 24 andra jubeldoktorer.

Stellan Skarsgård är nu hedersdoktor vid humanistiska fakulteten.

Motiveringen löd att han har en djupt reflekterande och genomtänkt hållning till sitt arbete som skådespelare och till sin plats i filmproduktionen.

Dagen genomfördes traditionsenligt. Kransflickorna fördes genom centrum i en hästdragen vagn och när doktorerna gått i procession från Universitet till Domkyrkan, där kransceremonin hölls, ljöd kanondånet över staden. Wendes artilleriregemente sköt salut för varje ny doktor.

Det var också ett jubileum. Det är 50 år sedan Lunds tekniska högskola (LTH) promoverade sina första doktorer. Det innebär också att LTH för första gång detta år kreerar jubeldoktorer.

Stellan Skarsgård har en gedigen Skåneanknytning. Han växte delvis upp i Klagshamn söder om Malmö.

Där inledde han sitt teaterintresse i ABF:s barnteater och Folkets Parks barnteater sommartid.

Han kom senare att spela vid stadsteatrarna i Malmö och Helsingborg.

En av hans första roller var i tv-filmatiseringen av Fritiof Nilsson Piratens roman Bombi Bitt och jag 1968.



Han slog igenom internationellt med en liten roll i filmen Varats olidliga lätthet.