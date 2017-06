Hanson: ”Masters behöver öka sin status”

GOLF Mycket publik och två världsstjärnor på plats.

– Masters är en viktig tävling för oss, men den behöver bli mer konkurrenskraftig, menar Peter Hanson.

Skåningen är på delad 25:e plats efter två dagars spel i Barsebäck.

Familjen landade i torsdags kväll för att bosätta sig i Skåne, och de dök upp under fredagen för att följa hans framfart i Nordea Masters.

Och Hanson såg mycket bekvämare ut på banan än i torsdags.

Spelet stämde på ett annat sätt, även om han bara var ett slag bättre än parrundan på 73 slag i torsdags.

– Spelet var helt klart bättre, men i dag hade jag stolpe ut istället för att ha stolpe in under den första rundan, sammanfattar han sina 72 slag.

Han var nära att bli tre under par på sitt nionde hål, men missade putten. Sedan kom det i stället en dubbel bogey på nästa hål.

– Jag slog ett bra utslag, men träffade sedan en gren som hängde ut i banan, och bollen flög långt in i i skogen. Så i stället för en bra birdiechans blev det en dubbelbogey, suckar Hanson.

Man har planterat ut en del träd som nu har växt till sig på Barsebäck. Det gör det väldigt tight på en del ställen jämfört med tidigare.



– Tidigare var banan lång och öppen, nu känns den mer trixig med alla träd som har växt till sig, säger Hanson, som hade önskat en smakfull gallring på sina ställen.

Men Hanson hängde inte läpp för sitt missöde. Skåningen ligger bra till inför lördagen, som brukar kallas för ”The Moving Day”. Det gäller att skaffa sig en bra position till söndagens avgörande runda.

– Fältet känns just nu ganska hoptryckt så visst finns det goda möjligheter att avancera. Men det viktigaste för mig just nu är att klara kvalgränser och utveckla mitt spel.

För Peter Hanson ligger hemmatävlingen honom varmt om hjärtat. Han vann 2008 i regnet i Arlandastad, då var Sas titelsponsor.

Sedan fem år tillbaka är Nordea huvudsponsor, men det avtalet går ut i år.

Därmed är tävlingens framtid oviss för den franska ägaren Lagardere.

– Samarbetet med Nordea har varit bra, men vi hade behövt förbättra tävlingen något snäpp till, och få upp statusen på den, menar Peter Hanson.

– Jag minns själv hur roligt det var att kunna få se sina idoler på nära håll som junior, så jag hoppas att många ungdomar tar chansen och åker ut till Barsebäck i helgen.

Dessutom är alltid speldatumet på tapeten. Tidigare var det juli eller augusti som gällde. Det var under semesterperioden, och folk från hela landet tog sig till Masters.

Nu blir det mer len okal publik och åskådarna kommer framförallt på helgen. Dessutom lyckades Barsebäck i år fixa till banan i grevens tid.

– Fast den är ändå i bra skick för årstiden, fast greenerna hade behövt ett par veckor till för att växa till sig, tycker Hanson.

Han ska nu försöka varva upp sitt spel, och skaka av sig all ringrost. Med start i BMW International är tanken att spela fyra veckor i rad.

– Nordea Masters är bara min sjunde tävling sedan i oktober, påminner Hanson.

Han har ändå valt att behålla sin fasta proffscaddie.

– Jag har sagt att han får ta jobb åt andra spelare också i och med att det har blivit så få speltillfällen för mig.

Hanson har dock sett till att bjuda sin caddie med familj på en semesterresa som kompensation.

Men nu kan det förhoppningsvis trilla in en del prispengar på kontot för både Hanson och hans caddie. Nordea Masters har en pott på hela en och en halv miljon euro. Vinnaren belönas med 250 000 euro.