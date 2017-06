Premiär för groundhopping i Skåne

TRELLEBORG Groundhoppingen intar Trelleborg under helgen och det lär vara första gången som det brittiska fenomenet äger rum i Skåne. Hobbyn går ut på att närvara vid fotbollsmatcher på så många olika arenor som möjligt inom en viss tidsperiod.

15 deltagare från Storbritannien är anmälda till resan och har de mindre idrottsplatserna i Trelleborgstrakten som sina mål. Första matchen äger rum på Albäcksvallen klockan 19 på fredagskvällen. Det är en match i division 7 sydvästra mellan Bosniska Behar och Turskisk center.

Den intensiva helgen avslutas sedan på Vellinge IP på söndag klockan 15 där Vellinge IF möter Husie. Dessförinnan har målvaktslegendaren Ronnie Hellström varit prisutdelare i en straffsparkstävling på Klagstorps IP. Den arrangeras innan matchen mellan Klagstorps IF och Anderslövs Boik. Den matchen startar kl 12.

Däremellan ska ”groundhopparna” ha hunnit med Bäckagårds IP, Gylle stadion och Snarringe IP. Totalt sex matcher från fredag kväll till söndag eftermiddag.

Det är just närheten som fått det brittiska gänget på 15 personer att lockas till Trelleborg med omnejd.

– För att en match ska räknas måste groundhoppern följa den från avspark till slutsignal och det ska vara så många matcher som möjligt per dag under en helg eller en vecka.



– I Trelleborg finns många klubbar och arenor inom korta avstånd. Helt enkelt en perfekt destination för groundhopping, berättar Christian Hemme som är evenemangsansvarig på Visit Trelleborg.

Det var när han såg ett tv-inslag om fenomenet som han fick idén att detta skulle passa i Trelleborg. Han bjöd in Joachim Hedvall från Swedish groundhop vilket slog väl ut.

Under helgen kommer även Joachim Hedvall att närvara på samtliga arenor.

– Det här är nördigt och roligt. Vi hämtar de brittiska deltagarna på Kastrup på fredagen.

– De kommer att få en guidning på Trelleborgen. Sedan har de möjlighet att göra vad de vill i tre timmar innan den första matchen börjar på fredagskvällen, fortsätter Christian Hemme.

Visit Trelleborg hjälper till att transportera runt deltagarna i en buss.

En av dem har totalt besök 4 500 arenor/matchefroch kan efter helgen på Söderslätt fylla på antalet med ytterligare sex arenor och matcher.

Förmodligen ges också tillfälle att smaka på olika sorters korvar som brukar finns i kioskerna på idrottsplatserna. Någon avstickare för längre matuppehåll finns det inte tid till förrän på kvällen.

Groundhopping har sitt ursprung i England på 70-talet. Hobbyn är även populär i Tyskland, Holland, Belgien och Norge.

Joachim Hedvall från Swedish groundhop genomförde sin första groundhopping i Stockholmstrakten för tio år sedan. Han närvarade vid sex matcher inom 48 timmar.

