Mat & musik mixas på ny dansk festival

Mat och musik står lika mycket i fokus när nya danska festivalen Komos får premiär den 16 och 17 juni. På scenen står Kris Kristofferson, Lisa Ekdahl, Flogging Molly, Passenger, Jacob Dinesen med flera – samt ett urval av kockar och matambassadörer. Det hela äger rum i Kongens Have mitt i Köpenhamn.

Komos Festival:

Den 16 och 17 juni i Kongens Have i Köpenhamn. Med Dissing, Dissing, Las och Dissing, Flogging Molly, Folkeklubben, Homesick Hank, Jacob Dinesen, Johan Blacksmith, Joseph, Kris Kristofferson, Leif Vollebekk, Lisa Ekdahl, Matthew & The Atlas, Michael Möller & Foreign Lands, Passenger, Seafret, Select Captain, Tall Heights, The Grenadines, Troy Campbell, Claudia Scholl, Daniel Lemma.