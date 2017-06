Lärare erkänner sexbrott i tjänst

lund En Lundalärare i 60 årsåldern är avstängd på grund av misstankar om sexuellt ofredanden mot minderåriga elever.

Han utreds av polisen, Skolinspektionen och Lunds kommun.

Läraren nekade först till alla anklagelser, men har nu erkänt brott i ett fall, rapporterar SVT. Åklagare har lämnat in åtal till Lunds tingsrätt.

Tidigare i år polisanmäldes mannen sedan en elev berättat om ett sexuellt ofredande i mars. Snart kom en annan anmälan om sexuellt ofredande av en annan flicka. Det sistnämnda fallet, som ska ha inträffat i december, nekar läraren till.

Parallellt med den rättsliga processen och Skolinspektionens granskning av lärarens rätt att ha kvar sin yrkeslegitimation, har Lunds kommun påbörjat en utredning huruvida mannen kan ha kvar sin anställning.

I SVT framträder två kvinnor, som i dag är vuxna. De vittnar också om övergrepp som skedde när de själva var elever.

En kvinna berättar om att läraren ska ha bett henne, då 11-år, att naken följa med honom in i duschen och tvåla in hans rygg. Hon vågade inte göra annat än att lyda.

En annan berättar om närmanden som började med en puss och så småningom, under en skolresa, en hand under tröjan och en annan innanför trosorna.