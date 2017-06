Helgen bjuder på regn och rusk

Regn och rusk stövlar in över Skåne under lördagen. Det bjuds på vindbyar, regn och något kyliga temperaturer.

Vädret i helgen kan sammanfattas som blött.

Under fredagen moln och sol, men med mestadels solsken under dagen. Temperaturen väntas ligga på mellan 15 och 18 grader, med en del vindbyar.

På lördagen rör sig ett lågtryck in med medföljande skurar. Förmiddagen inleds med regnstänk, ett regn som sedan väntas bli intensivare och mer sammanhängande under natten mot söndag.

Men det blir varmare, uppemot 20 grader.

Regnområdet som rör sig in ligger kvar under söndagsförmiddagen, men drar vidare under söndagseftermiddagen.

Även under söndagen väntas temperaturen ligga på omkring 20 grader.

– Det kommer att vara ett ganska mulet väder, men det är inte jättekallt för årstiden, utan ganska normalt, säger Charlotta Eriksson, meteorolog på SMHI.