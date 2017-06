Stal från skola – jagades rakt in i polisens famn

Det var i onsdags vid 14-tiden som en elev på Pauliskolan gjorde ett toalettbesök innan hemgång, eleven ska då ha lämnat sin väska med dator utanför. När han bara minuter senare kom tillbaka var väskan stulen – dock noterade han steg som i rask takt var på väg bort från platsen och bestämde sig för att följa efter. Utanför skolan upptäckte han en äldre man med väska som hoppade upp på en cykel och eleven bestämde sig för att ta upp jakten till fots. I samband med att den misstänkte tjuven fått ett bra försprång ska den bestulna eleven stött på en vän som kom körandes i sin bil, de tog tillsammans upp jakten och kunde vid Falsterbogatan i höjd med Amiralsgatan stoppa tjuven och konfrontera honom. Den misstänkte gärningsmannen som är i 47-årsåldern ska då ha tagit upp en kniv och hotat en av de två männen. Oturligt nog, för den misstänkte tjuven, passerade just då en patrullerande polisbil som kunde gripa 47-åringen på plats och ta med honom in till stationen.

Den åtalade sitter under torsdagen ännu anhållen hos polisen.