Stal moped, körde rätt in i polisövning

I samband med polisens hundförarövning intill Arrievägen under onsdagen ska deltagarna på plats plötsligt fått påhälsning av en moped. På mopeden ska en 17-årig förare suttit, samt en jämnårig medpassagerare – båda utan hjälm. När de två pojkarna fick syn på polisen ska de snabbt vänt och kört från platsen. Flera patruller tillkallades, och snart återvände mopeden som förmodligen stött på polisbilar även i andra riktningen.

När de två pojkarna insåg att hundförarna fortfarande var på plats, försökte de i ett desperat försök att fly. Pojkarna ska då ha lämnat mopeden och till fots försökt gömma sig i närområdet. Tack vare de närvarande hundförarna och polispatrullerna kunde de två 17-åringarna snart gripas. Pojkarna togs in till stationen för förhör och misstänks nu för stöld, olovlig körning samt ej användande av föreskriven skyddsutrustning. Mopeden kunde härledas till Oxie där den tidigare anmälts stulen.