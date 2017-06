Österlen Trafikverket är i full fart med att planera de kommande två etapperna för upprustning av Österlenbanan. Under 2018 och 2019 planeras totalt 15 veckors tågstopp i jakten på minuter för en tryggare och smidigare tågtrafik.

Redan under förra hösten stängde Trafikverket tågtrafiken mellan Tomelilla och Köpingebro under fyra veckors tid – detta var starten på den upprustning av Österlenbanan som nu står inför två nya etapper.

Under hösten 2018 väntas tågen mellan Ystad och Simrishamn stå still under nio veckor. Då ska banan bland annat rustas upp med nya signalanläggningar och vägskyltar samt ska ställverket i Ystad ska bytas ut.

I slutet av 2019 kommer ytterligare en etapp i arbetet äga rum. Den här gången är det Ystad bangård som ska utrustas med nya signalkonstruktioner så det blir möjligt att ta in flera tåg samtidigt och på så sätt undvika att mötande tåg måste vänta ut varandra. Den senare etappen planeras att pågå i sex veckor från och med november.

– Det är minuterna vi ständigt jagar genom att höja hastigheten och trimma anläggningarna. Som det är nu kan en försening hänga med hela dagen då det inte finns möjlighet att hämta upp förlorad tid.

Med hjälp av denna satsning ska vi kunna fånga upp de här minuterna och göra trafiken säkrare och smidigare, berättar Jan Källqvist som är projektledare på Trafikverket. Det finns idag tre hållplatser som har mötesmöjligheter för tåg – Tomelilla, Ystad och Simrishamn. Jan Källqvist berättar att det även planerar att bygga ut med en extra hållplats i Gärsnäs för att ge möjlighet för tåg att mötas även där.

– Det är fortfarande oklart i vilken etapp detta kommer ske, men vi ser att behovet finns. Vår ambitionsnivå är hög inför detta men vi måste klara av det vi tar på oss. Än så länge är planeringen preliminär, men när saker faller på plats och det närmar sig kommer vi gå ut med all nödvändig information.

Under de planerade tågstoppen kommer trafiken ledas om med hjälp av bussar som tar resenärerna mellan Svarte och Simrishamn.