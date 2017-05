Ung tonsättare får ge egen konsert

lund Henrik Dahlgren är en lycklig man. På onsdagskvällen fylls Klosterkyrkan under en timslång konsert av den musik han själv har komponerat.

– Att få arrangera en egen konsert med bara min musik är en otrolig lyx. Det händer verkligen inte ofta. För mig är det första gången, säger Henrik Dahlgren, Lundabo men uppvuxen i Dalby.

Han är bara 25 år och redan tonsättare av klassisk musik. Nu vid vårterminsslutet tar han examen vid Musikhögskolan i Malmö, där han är den ende som har som specialitet att komponera för körsång.

– Kören ger en känsla av att göra något tillsammans. Det finns en gemenskap i en kör som inte finns i orkestrar. Sedan är rösten ett fantastiskt instrument som alla har tillgång till, säger Henrik Dahlgren.

Under konserten framträder en kör som har satts samman för denna kväll. Den består av sångare från Svanholm Singers, Carolinae Damkör och Malmö Live Vokalensemble.

Förutom körsång bjuds åhörarna under konserten på brasskvintett och gitarrmusik. Ett av styckena är ett uruppförande och ett annat spelades för första gången för några veckor sedan.

Henrik Dahlgren berättar att konserten ska spelas in och filmas.

Det är ett bra tillfälle att få pr-material för framtiden.

– Konserten startar klockan 19 och är helt gratis. Det är bara att dyka upp.

I samband med konserten lägger Henrik Dahlgren ut noter och annat material för den som önskar bekanta sig mer med hans musik.

– Alla som vill kan bläddra och förhoppningsvis bli intresserade av att använda musiken i den egna kören eller ensemblen, säger han.