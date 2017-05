Thorfinn tillbaka med ny roman om biståndsarbete

Litteratur En container med tortyrredskap och en artikel i The Guardian om USA-sponsrad träning i förstärkta förhörsmetoder. Det är utgångspunkterna för författaren Helena Thorfinns andra roman om svenska Sofia som är biståndschef på svenska ambassaden i Dhaka i Bangladesh.

– Min bakgrund som journalist gör att jag hittar de här smärtpunkterna och känner igen en bra historia, säger hon

Helena Thorfinn:

Född: 1964 i Lund

Bor: I Yangon i Burma sedan tre år

Familj: Man och tre barn

Bakgrund: Utbildad till journalist på Skurups folkhögskola och har bland annat arbetet på Svenska Dagbladet, Kalla fakta, Svt, Aktuellt och Rapport och som utrikeskorrespondent. Lämnade journalistiken för att fördjupa sig i utvecklingsfrågor och har bland annat arbetat för Sida i 12 år. Bor och arbetar i Yangon i Burma för bland annat Unicef. Debuterade som skönlitterär författare 2012 med romanen Innan floden tar oss.

Aktuell: Med romanen Den som går på tigerstigar som kom ut på Norstedts 15 maj.

Helena Thorfinn om …

… vilken betydelse hennes journalistbakgrund har för det skönlitterära skrivandet: ”Det är den som gör att jag hittar de här smärtpunkterna att skriva om. Som journalist lär man sig vad som är grejen. Min kraft som författare är att jag känner igen det här.”

… sin nästa bok: ”Det blir en fortsättning på berättelsen om Sofia men inte med det samma. Jag behöver en liten paus från henne och Janne. Nu har jag börjat skriva på en kortare och lättare personlig skildring av Burma.”

… vad som händer när tiden i Burma är slut: ”Då kommer jag tillbaka till Lund. Vi har köpt ett hus där så det känns jätteroligt. Min man jobbar i Köpenhamn så han ska fortsätta där och jag tänker inrätta mig mer i ett författarliv.”

Journalisten och biståndsexperten Helena Thorfinn från Lund debuterade som skönlitterär författare 2012 med romanen Innan floden tar oss. Här fick läsarna lära känna svenska Sofia som bor med sin man Janne och deras två barn i Bangladesh huvudstad Dhaka och som genom sitt arbete som biståndschef på svensk ambassaden får många tillfällen att skärskåda svensk biståndsarbetet. Innan floden tar oss byggde delvis på Helena Thorfinns egna erfarenheter från arbete i Bangladesh och blev en stor succé.

– I dag räknas den lite som en klassiker bland folk som jobbar med biståndsfrågor och den används mycket i undervisning på gymnasiet och universitet när man läser internationella frågor, berättar hon

Sedan tre år tillbaka bor Helena Thorfinn med familjen i Yangon i Burma där hon bland annat arbetat för Unicef. För tillfället är hon på besök i Sverige för att lansera sin nya roman Den som går på tigerstigare.

Här träffar vi återigen Sofia och Janne som efter att ha varit hemma i Sverige över sommaren kommer tillbaka till ett förändrat och chockat Dhaka där ett terrorattentat nyligen inträffat och där Sofia konfronteras med en container full med tortyrredskap.

– Det gick ett rykte I Bangladesh om att en container full med tortyrredskap och att den skulle haft EU som mottagare, berättar Helena Thorfinn. det satte i gång min fantasi och redan när jag avslutade min första bok visste jag att nästa skulle handla om det här. Det fanns verkligen en historia här om hur vi förhåller oss till hela det här kriget mot terrorismen när vi arbetar med mänskliga rättigheter i repressiva sektorer – inom polisen och militären till exempel.

– Sedan läste jag också två artiklar i The Guardian om träning i förstärkta förhörsmetoder inom polisprogrammet i Bangladesh som USA varit med och sponsrat och det är kring dessa två händelser jag har spunnit min berättelse, fortsätter hon, Den stora frågan blir om vi vet vad våra biståndspengar används till?

Trots att Helena Thorfinn visste vad roman två skulle handla om tog det tid innan hon kom i gång på allvar.

– Det var mycket med flytt från Bangladesh till Lund och från Lund till Burma och med nya jobb, konstaterar hon. Och första året i Myanmar ville jag bara vara där i det fantastiska landet.

Hon beskriver också hur boken under arbetets gång tagit egna vägar, hur karaktärerna har dragit i väg åt nya håll och hur nya karaktärer har tillkommit. Förutom Sofias familj fick man redan i första roman följa de bangladeshiska systrarna Mina och Nazrin. Systrarna finns med även nu – Mina som nybliven mamma i hembyn där hon försöker få sin familj att hitta nya vägar att tjäna pengar och Nazrin som barnflicka åt Sofia och Jannes barn. Nya karaktärer är danserskan Dipita som delar lägenhet med Nazrin och Dipitas vän Pinky. Pinky är också är danserska och så är hon hijra – person som är född som biologisk man men lever som kvinna.

– Jag har gjort mycket research inför den här boken, inte minst om hijras, konstaterar Helena Thorfinn. Jag hade kontakt med en hijra som heter Alonya. Hon pratade engelska och introducerade mig till sin klan så jag var med dem några dagar och kunde prata med dem om deras drömmar och hur de lever.

Tanken var att Helena Thorfinn skulle skriva en separat bok om just hirjas och deras kultur också. Men efter terrorattentatet i Dhaka i juli 2016 där över 20 människor dödades i ett gisslandrama på en restaurang upplevde hon situationen i landet som så farligt att hon inte vågar återvända. Terrorattentatet påverkade också Den som går på tigerstigar som från början var skriven om ett Dhaka som lever under ett potentiellt terrorhot.

– Jag fick skriva om väldigt mycket och låta Sofia och Janne komma tillbaka till Dhaka efter just det attentatet. Så blir det när man lägger en bok så nära verkligheten.

Det är mycket som får plats innanför bokpärmarna till Den som går på tigerstigar och inte minst är det kvinnornas berättelse. Helena Thorfinn har alltid brunnit för jämställdhet och tycker det är viktigt att lyfta kvinnofrågor ur olika perspektiv och från olika världar.

– Efter alla år som feminist kan jag konstatera att det fortfarande inte finns några marginaler när kvinnor gör misstag. Män kan göra otroligt mycket misstag men de blir förlåtna, kommer in i värmen igen och på arbetsplatser är det ofta högt i taket för dem medan kvinnorna blir otroligt bestraffade. Så är det för Sofia också när hon upprepar Jannes misstag från första boken.

Att Helena Thorfinn skriver skönlitteratur som rör sig nära verkligheten och att hon själv har arbetat med svenskt bistånd gör att hennes böcker får mycket reaktioner från andra som jobbar inom den världen. I samband med förra boken var hon och pratade om den på både UD och Sida och naturligtvis hoppas hon att Den som går på tigerstigar också ska läsas och diskuteras lika mycket.

– I ett litet hörn av mitt hjärta hoppas jag att någon på UD ska läsa den och börja fundera. Jag tycker inte att vi jobbar med mänskliga rättigheter med tillräcklig eftertänksamhet, säger hon och lägger till:

– Man kan väl egentligen säga att temat för hela boken är svenska värderingar. Jag ställer frågor kring hur vi ska få ut dem, men också om det är bra att vi får ut dem och vilken rätt vi har att åka till fjärran länder och berätta för dem hur de ska leva. Samtidigt handlar det om värderingar som jag tycker är bra. Men alla vill ju sprida det de tycker är bra – islamister och missionärer också.