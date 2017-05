Narkotika säljs i stadsparken

Skurup Under våren har polisen tagit in en handfull ungdomar misstänkta för narkotikabrott.

De har hållit till i stadsparken där försäljning pågått.

Under våren kom det in tips till polisen om att det sannolikt pågick narkotikaförsäljning i stadsparken.

wEfter det ökade polisen sin tillsyn vid platsen och har tagit in ungdomar i 15-års åldern för provtagnig och en handfull ungdomar är misstänkta för ringa narkotikabrott.

I samband med denna försäljning leddes polisen till två adresser i kommunen där utrustning påträffats som tyder på att personerna på adressen säljer narkotika. Det är personer i 30-40 års åldern som misstänks för att ha sålt.

– De kommer troligtvis bli dömda och bli av med grejerna, säger kommunpolis Sara Schön och konstaterar att brotten inte är så grova att de kommer att sitta i fängelse.

En oro finns från polisens sida att narkotikahandeln kommer att öka till sommaren när ungdomarna är lediga.

Men även under terminstid är narkotikaanvändandet ett problem. Skolor ringer då och då och vill ha hjälp med provtagning av elever, ända ner till 13-års ålder. Det är främst cannabis som missbrukas men även annat.

– Det har lite med att göra vad de får tag i för tillfället, säger Sara Schön.