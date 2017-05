Man åtalas för fusk i miljonklassen med falska fakturor

Malmö Falska fakturor och suspekta överföringar väckte ekobrottsmyndighetens intresse.

En 66-årig man står nu åtalad misstänkt för brottsliga miljonaffärer gjorda i sitt företag.

Företaget som varit aktivt sedan 2004, ett kommanditbolag med adress i Oxie, har registrerat ändamål att sälja kontorsmaterial och en rad andra relaterade produkter.

Bakom företaget står 66-åringen och ytterligare en person som är delägare. När skatteverket skrapat lite på ytan och synat bokföringen, i synnerhet faktureringar och kontoutdrag, har en hel del misstänkta uppgifter upptäckts.

I förundersökningen som skattebrottssektionen vid skatteverket i Malmö gjort konstateras att endast ”en mindre del av verksamheten tycks bestå av verklig försäljning”.

Enligt kontoutdrag fakturerade företaget belopp på sammantaget dryga 1,2 miljoner mellan 2013-2014, mervärdesskatt inräknat.

Problemet är att inte mer än några tusenlappar redovisats i skatt, och enligt resultaträkningen för 2013 har företaget endast haft en nettoomsättning på 16 344 kronor. Det är siffror som helt enkelt inte går ihop, menar skatteverket.

Pengarna till företaget ska ha dragits in via falska fakturor som inte svarat mot några verkliga affärer.

I stämningsansökan står bland annat att 66-åringen bara under 2014 utfärdat sju osanna fakturor samt tagit emot och vidarebefordrat pengar motsvarande över en halv miljon kronor.

Ekobrottsmyndigheten som skickat in stämningsansökan till Malmö tingsrätt menar att 66-åringen fullt medvetet agerat som han har gjort.

Han har också i förhör bekräftat att han utfärdat osanna fakturor.

Därför står han nu åtalad för bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll.

Han åtalas även för penningtvättsbrott och medhjälp till grovt skattebrott.

Anledningen till det är att ekobrottsmyndigheten tror att de falska fakturorna använts för att tvätta pengar i bolagen som fakturerats.

66-åringen har i förhör varken erkänt eller förnekat brott.